Em clima de Copa do Mundo, Ivete Sangalo relança clipe de ‘Festa’

Foto: Reprodução/Youtube

Em clima de Copa do Mundo, a cantora Ivete Sangalo anunciou por meio das redes sociais nesta segunda-feira (28), o relançamento do clipe de “Festa” em formato remasterizado.

Agora com a qualidade 4K, o vídeo da canção que embalou a vitória do Brasil na Copa do Mundo de 2002 já começa a tocar entre os fãs da cantora durante os jogos do Brasil em 2022.

“Aproveitando que hoje é dia da seleção em campo, corre lá no meu canal do YouTube que tem o clipe de FESTA remasterizado em 4K pra já entrar no clima”, escreveu Ivete Sangalo na legenda da publicação.

Nos comentários, não faltaram lembranças de fãs e amigos sobre a canção que marcou toda uma geração durante a competição.

“A música da minha vida”, escreveu o ator Julio Rocha. “Amooooo”, comentou Carolina Dieckmann. “Esse dia foi inesquecível”, disse um fã. “Como não lembrar da Copa do Penta ao ouvir essa música”, comentou outra.

Veja o clipe:

