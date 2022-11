Em comemoração aos 10 anos da saga, Crepúsculo volta aos cinemas em dezembro

Foto: Reprodução

Os filmes da saga Crepúsculo voltarão aos cinemas. Em comemoração aos 10 anos de lançamento dos filmes, a saga será reexibida nas telonas entre os dias 1° e 27 de dezembro.

De com a Paris Filmes, o primeiro filme chega no dia 1° de dezembro. Já “Lua Nova” vai ser reexibido a partir do dia 8, seguido por “Eclipse”, no dia 15 de dezembro. Já os dois últimos filmes da saga, “Amanhecer” partes 1 e 2 serão reexibidos a partir dos dias 20 e 27, respectivamente.

A saga estrelada por Kristen Stewart (Bella Swan), Robert Pattinson (Edward Cullen) e Taylor Lautner (Jacob Black) foi inspirada na série de livros de mesmo nome da autora Stephenie Meyer.

Ainda não há detalhes sobre a reexibição dos filmes em Salvador ou sobre venda de ingressos. Enquanto o dia não chega, você pode conferir os filmes de Crepúsculo na Netflix, Star+, Globoplay e Paramount+.

Harry Potter também volta aos cinemas

Após “Harry Potter e a Pedra Filosofal” ser exibido nos cinemas em comemoração aos 20 anos do lançamento do primeiro filme, a continuação da série, “Harry Potter e a Câmara Secreta” também será relançado nas telonas pelo mesmo motivo.

As sessões exclusivas acontecem no dia 26 de novembro, e a venda de ingressos começa nesta sexta-feira (11) e podem ser adquiridos online ou nas bilheterias dos cinemas. Em Salvador, o filme vai ser exibido nos cinemas da UCI Orient, no Shopping da Bahia, Shopping Barra e Shopping Paralela.

