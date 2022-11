Em novembro, Auxílio Brasil bate mais um recorde de atendidos

Entre os meses de outubro e novembro deste ano, o Ministério da Cidadania inseriu mais de 400 mil pessoas na folha de pagamentos do Auxílio Brasil do Governo Federal. Com a mudança, estima-se que pouco mais de 21,53 milhões de indivíduos estejam aptos ao recebimento do benefício neste mês de novembro. Trata-se de um novo recorde na história do jovem programa.

Para os pagamentos deste mês de novembro, o Governo Federal reservou um aporte de R$ 13 bilhões dos cofres públicos. Este montante será suficiente para bancar o benefício de, no mínimo, R$ 600 para cada um dos usuários do projeto. Este patamar está sendo pago oficialmente desde o último mês de agosto, e a lógica deverá ser mantida ao menos até o final deste ano.

Entre os meses de outubro e novembro, o aumento no número de usuários foi de 1,89%. No mês passado, o Ministério da Cidadania indica que os repasses chegaram na casa de pouco mais de 21,13 milhões de pessoas de todo o país, e já naquela ocasião o número já era considerado um recorde no número de atendidos pelo benefício social.

2023

Para o próximo ano, ainda não há uma definição sobre os valores do Auxílio Brasil. O plano de orçamento enviado pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PL) indica que os repasses serão de R$ 405 a partir de janeiro de 2023. Contudo, a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenta chegar em um acordo com o Congresso Nacional para manter os valores.

Em novembro, os pagamentos do Auxílio Brasil tiveram início no dia 17 deste mês. Usuários com o Número de Identificação Social (NIS) finais 1, 2 e 3 já receberam os seus saldos em suas contas poupança social digital. Nesta terça-feira (22), é a vez dos cidadãos que possuem o NIS final 4. A expectativa é para que todos os grupos recebam o dinheiro em suas contas até o próximo dia 30 de novembro.

Divisão por regiões

Ainda segundo os dados mais recentes do Ministério da Cidadania, é possível dizer que o Nordeste segue sendo a região mais atendida pelo Auxílio Brasil. Em novembro, 9,91 milhões de nordestinos estão aptos ao recebimento do benefício social do Governo Federal segundo os dados oficiais.

Quando se considera apenas a situação dos estados, a Bahia é o destaque. O estado é o que registra o maior número absoluto de cidadãos aptos ao recebimento. São 2,62 milhões de famílias baianas beneficiárias em 417 municípios do estado.

Destaques também para os estados de Pernambuco (1,71 milhão de atendidos), Ceará (1,5 milhão de atendidos) e Maranhão (1,24 milhão de atendidos). Estas são as unidades da federação localizadas no Nordeste que mais registram beneficiários do programa social.

Calendário do Auxílio

Inicialmente, o plano do Ministério da Cidadania era antecipar o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil neste mês de novembro. No entanto, o Ministro Ronaldo Vieira Bento mudou de ideia e optou por manter o calendário regular de liberações.

De todo modo, as regras de pagamento seguem basicamente as mesmas que foram vistas anteriormente. O cidadão precisa se basear no número final do seu NIS para saber exatamente quando vai poder receber o dinheiro. Veja no calendário abaixo, as datas referentes aos pagamentos de novembro:

17 de novembro: Usuários com NIS final 1

18 de novembro: Usuários com NIS final 2

21 de novembro: Usuários com NIS final 3

22 de novembro: Usuários com NIS final 4

23 de novembro: Usuários com NIS final 5

24 de novembro: Usuários com NIS final 6

25 de novembro: Usuários com NIS final 7

28 de novembro: Usuários com NIS final 8

29 de novembro: Usuários com NIS final 9

30 de novembro: Usuários com NIS final 0