Em recuperação, Sthe Matos passa ‘perrengue’ com passarinho: ‘Me cag*u toda’

Se recuperando de um acidente de ônibus enquanto acompanhava o namorado Kevi Jonny, Sthe Matos compartilhou um momento inusitado na segunda-feira (21).

Por meio do perfil no Instagram, a ex-participante de “A Fazenda” disse que estava tomando café da manhã quando um passarinho chegou no local e defecou nela.

“Estou tomando meu café e passou um passarinho e me cag*u toda, cag*u o meu cuscuz e me cag*u inteira. Significa o quê? É muita sorte. Já comecei a semana bem. O passarinho entrou aqui, fez cocô em mim, mostrei nos Stories. Vi gente falando que é sorte e dinheiro”, soltou a influenciadora.

E não é que a sorte bateu na porta de Sthe Matos? Após isso, ela revelou nos stories do Instagram que recebeu um pix inesperado.

“Deixa eu contar para vocês um negocinho. Não sei se tem a ver ou se foi coincidência. Mas depois que o passarinho fez cocô em mim, mais ou menos uma hora e meia, caiu um PIX na minha conta de uma grana que eu não estava esperando, caiu do nada. Agora estou procurando esse passarinho para vir cag*r de novo”, brincou a influenciadora.

