Em Salvador, Glória Pires se encanta ao visitar Pelourinho com o marido

A atriz Glória Pires está visitando Salvador mais uma vez e ficou encantada com o bairro do Pelourinho durante passeio com o marido, Orlando Morais, na tarde da sexta-feira (11).

Por meio do perfil no Instagram, o cantor e compositor compartilhou registros ao lado da amada. Glória Pires, por sua vez, atendeu o pedido de fãs para fotos e exaltou a capital baiana.

“E a gente andando aqui no Pelourinho […] Estamos aqui no Pelourinho, esse lugar deslumbrante […] Igreja da Ordem Terceira, coisa mais linda”, diz Orlando. “Pelourinho, coisa linda”, completou Glória Pires em vídeos publicados nos stories do Instagram.

Durante a noite, os dois foram jantar no Canto Hotel, restaurante localizado no Rio Vermelho. A própria atriz publicou um clique dos dois no local: “Aquele frevo axé, com meu amor”.

Vale lembrar que Glória Pires vai dirigir um mini-doc sobre o Balé Folclórico da Bahia. Esse será o primeiro filme dirigido pela atriz. A artista escolheu a equipe, que está trabalhando com o balé, para co-dirigir o longa, ao invés de sua habitual equipe do Rio de Janeiro.

O projeto audiovisual celebra a história do grupo que está prestes a completar 34 anos. O Balé Folclórico da Bahia retornou aos palcos este ano, após uma pausa das apresentações por conta da pandemia de Covid-19.

