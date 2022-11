Em ‘Todas as Flores’, incêndio mata importantes personagens em trama

Foto: Reprodução/Globoplay

O serviço de streaming Globoplay lançou mais uma leva de cinco capítulo inéditos de “Todas as Flores” e um acontecimento, em especial, chocou quem acompanha a trama.

No décimo quarto capítulo da novela de João Emanuel Carneiro, um incêndio acontece na sede da Rhodes durante a festa de aniversário da empresa. A tragédia acaba matando dois importantes personagens para a trama.

Tudo começa quando Raulzito (Nilton Bicudo) assume publicamente Mauritânia (Thalita Carauta) como nova esposa após descobrir que Patsy (Suzy Rêgo) estava apenas interessada no dinheiro dele.

Devastada com a notícia de que foi retirada do testamento e perdeu tudo, ela acaba jogando uma garrafa de bebida alcoólica no painel de energia e gera um incêndio no local.

Perto dali estão Zoé (Regina Casé), Humberto (Fábio Assunção) e Guiomar (Ana Beatriz Nogueira), após a ricaça e dona da empresa descobrir os podres da vilã e o caso extraconjugal do marido.

A loira prenderá os dois durante o incêndio e Guiomar acabará morrendo após inalar bastante fumaça, Humberto será salvo por Zoé após ela se arrepender de deixá-lo no local.

Raulzito também morre na empresa após se sacrificar pela vida da amada. Ele a deixa fugir do incêndio e acaba preso no local.

