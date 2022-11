Em ‘Travessia’, Brisa choca Múbia ao armar plano para acabar com Ari

Foto: Reprodução/TV Globo

Nos próximos capítulos de “Travessia”, Brisa (Lucy Alves) seguirá empenhada em disputar a guarda do filho com Ari (Chay Suede) e vai usar todas as armas para que consiga ficar com o herdeiro.

Apesar do rapaz ter todo o apoio de Guerra (Humberto Martins), ele poderá ficar em apuros após a mocinha armar um plano para fazer a caveira do ex-marido para o juiz. As informações são do ..

Quem ficará chocada ao descobrir a informação é Núbia (Drica Moraes), mãe de Ari e inimiga declarada de Brisa. Quem espalhará a fofoca é Adalgisa (Priscilla Vilela).

“Tininha (Camila Rocha), antes de viajar aí pro Rio de Janeiro, correu de um por um, pedindo pra fazer a carta pra Brisa levar pro juiz. Carta que nem aquela que a gente tá escrevendo pro Ari“, soltará ela em ligação.

“Tu vais cair pra trás, primeiro aquelas coisas: que a gente conhece ela desde que nasceu, que ela é trabalhadeira… Espera que agora é que vem o pior… Sabe o que ela pediu também pro povo daqui? Pra escreverem que ela é que sustentava Ari pra ele poder estudar“, completará a fofoqueira em “Travessia”.

“Esparrosa! A casa em que ela morava era minha! Tudo o que precisava vinha apanhar na venda!”, dirá Núbia. “Levava o que queria, nunca pagou um tostão que fosse por coisa nenhuma. Não tinha nem onde cair morta e vem querer dizer que Ari é que tava encostado nela?”, dirá, por fim.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.