Emanuelle Araújo desabafa sobre morte da sobrinha de 8 anos

Emanuelle Araújo apareceu nas redes sociais no último final de semana para desabafar sobre a morte da sobrinha, Sofia, aos oito anos de idade.

A criança foi diagnosticada com cardiopatia congênita grave. A atriz sempre pedia orações pela saúde da sobrinha, por meio das redes sociais.

“Amor para todo o sempre. Minha Pequena Flor. Essa dor de rasgar o peito nunca será maior do que meu amor por você. Obrigada obrigada obrigada obrigada obrigada obrigada . Descanse e Renasça, minha sapeca”, iniciou a cantora

“Você merece a eternidade de todas as alegrias e doces travessuras dignas do seu espírito. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Toda a minha gratidão à todas as mensagens e carinho que temos recebido. É impressionante como esta energia de amor nos conforta. Nossa Gigante Pequena Flor, está em paz”, completou Emanuelle Araújo.

Nos comentários, artistas mandaram mensagens de apoio para ela. “Meus sentimentos minha querida”, escreveu Margareth Menezes. “Minha irmã, amor em minha vida!! Sim, ela está em paz e na luz!!”, pontuou Andreia Horta.

“Minha amiga amada. Meus sentimentos mais profundos, sinceros e verdadeiros. Esse amor imenso que emana de ti e de sua família, é a força mais poderosa e linda do universo”, comentou Eriberto Leão.

