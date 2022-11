Emanuelle Araújo homenageia sobrinha que morreu aos 8 anos

Foto: Reprodução/Instagram

Emanuelle Araújo emocionou os seguidores nesta terça-feira (29) ao aparecer nas redes sociais para homenagear a sobrinha, Sofia, que morreu aos oito anos após luta contra cardiopatia congênita grave.

Por meio do perfil no Instagram, a atriz baiana publicou um clique em lugar paradisíaco onde mencionou o pai, que já faleceu, e a sobrinha.

“Pai. Tô daqui do nosso Paraiso. Com vista pro horizonte que é aquele infinito misterioso que muitas vezes me intriga e tantas outras me conforta. Porque cada vez mais percebo que lá existe vida. Uma vida nova, tridimensional e superior que desejo todos os dias que seja confortável pra você”, iniciou a cantora.

“Nossa Sofia voou pra lá e tenho a sensação de que daí vocês nos observam e também circulam livres e iluminados . E é com esta sensação que consigo estar de pé e viver nesse mundo de cá. Te amo pra sempre. Obrigada por tanto”, continuou Emanuelle Araújo.

“A vida é Muito mais. E esse mais tá me fazendo ver tudo diferente. É triste e feliz. É livre e focado . Não tem nada de um lado de só. E saber lidar com essa tridimensionalidade é o desafio. Estou buscando enxergar, cada dia mais”, completou a artista.

Nos comentários não faltaram mensagens de solidariedade para Emanuelle. “Força e luz, querida”, escreveu uma fã. “Um horizonte em cada um de nós”, disse outro. “Que linda mensagem. Tenha certeza que eles estão olhando por você”, disse mais um.

