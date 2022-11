Embraer tem vagas de emprego em todo o país

A Embraer é uma das maiores empresas aeroespaciais que existe em todo o mundo. Trata-se de uma multinacional de origem brasileira, que está no ranking das maiores fabricantes de jatos comerciais. Hoje, a companhia está anunciando novas vagas de trabalho. Confira.

A Embraer atua fabricando aviões executivos militares, comerciais e agrícolas, além de peças aeroespaciais e forte presença no suporte e serviço em seu segmento. Criada em 1969 no estado de São Paulo, a empresa vem inovando as suas atividades cada dia mais, sempre priorizando a segurança e a qualidade entregue aos seus clientes e parceiros.

Atualmente, a companhia atua com mais de 15.000 colaboradores e o seu objetivo é aumentar cada vez mais os seus negócios. Por isso, novas vagas de trabalho foram anunciadas por todo o país. Confira a seguir.

Analista de Empreendimento de Negócios – São José dos Campos/SP;

Engenheiro de Desenvolvimento de Processos – São José dos Campos/SP;

Analista de Financiamento de Vendas – São José dos Campos/SP;

Comprador – São José dos Campos/SP;

Piloto – Botucatu/SP;

Engenheiro de Desenvolvimento de Produto – São José dos Campos/SP;

Montador de Aviões (Mecânico ou Eletricista) – Gavião Peixoto/SP;

Técnico de Armamento de Equipamentos Especiais – Gavião Peixoto/SP;

Pintor – Gavião Peixoto/SP;

Técnico de Manutenção de Aeronaves – São José dos Campos/SP.

Como se candidatar

Para acessar mais informações sobre as vagas divulgadas, basta entrar no site 123 empregos e seguir as instruções para o encaminhamento de um currículo.

