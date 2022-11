Emefarma é um grupo atacadista que atua há mais de 35 anos na distribuição de produtos e medicamentos para farmácias. Em todos esses anos, a empresa cresceu muito e atualmente atua em dois estados brasileiros. Hoje, a Emefarma abriu novas vagas de emprego no estado do Rio de Janeiro. Confira.

Emefarma abre vagas de emprego no Rio de Janeiro

Desde a sua criação, a Emefarma sempre teve como objetivo proporcionar os melhores serviços e produtos para a saúde e o bem-estar da população. Para isso, conta com uma equipe de profissionais qualificados que atuam com muita seriedade e possuem paixão pelo que fazem.

Hoje, a empresa abriu novas oportunidades de emprego para aqueles que estão em busca de desafios e procuram o seu crescimento profissional junto do sucesso das atividades da companhia. A Emefarma oferece um ambiente de trabalho inclusivo e descontraído, vários benefícios e um salário que compactua com o mercado de trabalho. Confira as vagas disponíveis.

Auxiliar Contábil – Rio de Janeiro;

Estagiário no Setor Financeiro – Belford Roxo/RJ;

Supervisor Trade Marketing – Rio de Janeiro;

Estagiário Farmacêutico – Belford Roxo/RJ;

Analista de Treinamentos e Desenvolvimentos – Rio de Janeiro;

Auxiliar de Crédito e Cobrança – Belford Roxo/RJ;

Estagiário no setor Logístico – Belford Roxo/RJ;

Assistente Contábil – Rio de Janeiro;

Assistente de Cadastro – Belford Roxo/RJ.

Como se candidatar

Para mais informações referente as oportunidades disponíveis, basta acessar o site 123 empregos. Logo após, seguir as orientações e encaminhar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.