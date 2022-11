Emissão da CNH sem passar pelo exame médico é permitida?

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um dos documentos mais importantes para os brasileiros, visto que sem ele, o cidadão não pode conduzir nenhum veículo terrestre. A emissão da carteira é um desejo de muitos e, há um tempo atrás, o procedimento só poderia ser realizado presencialmente.

No entanto, após algumas alterações, o Detran está permitindo que os motoristas solicitem uma nova via do documento por meio remoto, ou seja, sem sair de casa. Portanto, confira como fazer.

Solicitação da CNH pela internet

Os cidadãos interessados podem solicitar a CNH por meio da internet, no portal oficial do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ). Com essa possibilidade, os condutores são beneficiados comais comodidade, pois não precisam sair de casa para realizar a emissão de uma nova via da carteira de habilitação.

Para solicitar a emissão de uma nova via da CNH, as autoridades informam que são utilizadas todas as informações registradas no antigo documento do motorista. Pelo fato do processo poder ser realizado de forma remota, pelo Posto Digital do Detran-RJ, o condutor não precisa passar pelo exame médico.

Portanto, o condutor terá a necessidade de comparecer ao órgão apenas para a retirada da CNH, ou quando for necessário realizar alguma mudança no documento. É importante salientar que o preço da emissão do documento continua o mesmo, sendo R$ 173,03.

Quando posso solicitar nova via da CNH pela internet?

É possível solicitar uma nova via da CNH pela internet em caso de roubo, furto, extravio, dano, perda ou rasura do documento. No entanto, para realizar a solicitação, é necessário que a carteira esteja dentro do prazo de validade vigente.

Para realizar o procedimento, basta acessar o Posto Digital no site do Detran-RJ, e selecionar a aba “Habilitação”.

CNH Digital: Veja como acessar de forma rápida

Os condutores brasileiros já podem cessar as suas carteiras da habilitação (CNH) exclusivamente pelo celular. Por meio do site e aplicativo, é possível ter acesso a todas as informações dispostas na versão impressa.

Como ter acesso a sua Carteira Digital?

A princípio, as versões digitais da CNH foram disponibilizadas para trazer mais praticidade a vida dos condutores. Saiba como consultar pelo site:

Acesse o site do SENATRAN – antigo Denatran; Na sequência, informe o seu CPF; Depois, digite a senha do gov.br – a mesma senha utilizada para acessar a Carteira Digital de Trânsito; Por fim, aceite todos os termos e verifique as informações.

Quais serviços estão disponíveis pela plataforma?

Bloqueios ativos para a CNH , como suspensões, cassações, etc.;

, como suspensões, cassações, etc.; Dados de identificação do motorista, como o nome, CPF, endereço, data de nascimento, sexo, entre outros;

Detalhes das informações presentes na CNH;

Foto do condutor;

Habilitação de estrangeiro (caso seja necessário);

Histórico de CNH, contendo todas as CNHs do condutor emitidas ao longo dos anos;

PID emitida no período de validade da CNH.