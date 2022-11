Empreendedorismo feminino e suas maiores dificuldades

Em pleno século XXI, as mulheres ainda encontram dificuldades para entrar no empreendedorismo. Por isso que hoje, nós vamos indicar as maiores dificuldades encontradas pelas mulheres no empreendedorismo feminino.

O lado bom é que as mulheres já começaram a empreender, e não são poucas. Esta atitude gera empoderamento, estimula a criatividade e aumenta a inovação no mercado. Já são mais de 9 milhões de mulheres empreendendo no Brasil e obtendo muito sucesso.

O que é o empreendedorismo feminino?

Em resumo, são negócios criados ou sob o comando das mulheres. E o mercado precisa se acostumar a lidar com esta mulher no comando, empoderada e cheia de criatividade e inovação. Afinal, desde os momentos em casa, elas já se acostumaram a dar um jeito sempre, em todas as situações.

Não é exagero dizer que a criatividade está no DNA da mulher. E o empreendedorismo feminino está se firmando como uma quebra de paradigmas e reforça a liderança existente na mulher.

Afinal, lugar de mulher… é onde ela quiser!

Muitas mulheres conseguem obter liberdade financeira e quebrar padrões de violência doméstica, muito presentes ainda nos dias de hoje. 32% das mulheres não fazem denúncias de violência doméstica, pois estão em dependência financeira do seu agressor. Estes dados são reais e muito tristes!

Quais são as dificuldades do empreendedorismo feminino no Brasil?

O empreendedorismo em si, no Brasil, já é bastante desafiador, tanto para homens quanto para mulheres. Mas percebe-se que existem algumas dificuldades que são maiores para as mulheres do que para os homens. E são estas dificuldades que iremos apresentar na sequência:

Aumento na jornada de trabalho

A verdade tem que ser dita: a mulher, muitas vezes, é a primeira a levantar de manhã e a última a ir dormir. Pois sempre tem atividades para organizar, mesmo que o marido e os filhos contribuam com as atividades de casa.

Assim, uma das maiores dificuldades que as empreendedoras têm é organizar sua vida de forma tal que consiga empreender, cuidar da casa, dos filhos e dela mesma.

Mesmo que você tenha alguém para organizar e limpar a casa, sempre tem algo para fazer, seja ajudar nas tarefas de casa das crianças, seja ajeitar aquela gaveta que está toda bagunçada, seja para deixar o café da manhã organizado, entre tantas outras atividades.

Ser mãe e empreendedora ao mesmo tempo

Estudos indicam que 68% das mulheres são mães e empreendedoras e, ainda, 25% delas, possuem filhos com idades entre 0 e 5 anos. E temos clareza que crianças nesta idade, exigem bastante das mães e dos pais.

Por isso que muitas mulheres decidem empreender em casa, e assim poder dar conta das atividades da tripla jornada: trabalho, casa e família.

Existe ainda muito preconceito e falta de incentivo para a mulher empreender

Muitas mulheres passam por preconceitos por estar trabalhando, do tipo: “O que você está fazendo fora da cozinha?” ou “Vá cuidar das tuas plantinhas!”, entre tantos outros preconceitos que a mulher enfrenta no seu local de trabalho.

Além disso, a falta de incentivo pode ocorrer dentro de casa mesmo, quando o marido começa a cobrar atitudes que a mulher deixou de fazer, como, não ter lavado a roupa que ele quer, a refeição não estar pronta, a criança não tomou banho, entre outras atitudes de desmotivação.

Quando a mulher tem medo de fracassar ao empreender

Os julgamentos, o preconceito e a falta de incentivo, levam a mulher empreendedora a ter medo de fracassar ao empreender e ser mais um motivo para ser humilhada.

É preciso que a mulher seja muito forte, para buscar seus objetivos profissionais, estar motivada todos os dias, para se realizar profissionalmente. Este medo de fracasso é tanto, que existem muitas mulheres que optam inclusive por não casar e/ou não ter filhos, para poder se focar na profissão.

Agora que você já sabe todas as dificuldades que as mulheres empreendedoras possuem em seu dia a dia, exercite a empatia e sempre que puder ajude-as a vencer na sua escolha profissional.

Mas, atenção, lembre que essa atitude não é por pena, mas pela consciência de que o objetivo desta mulher é prosperar profissionalmente e financeiramente.

Porém, como ajudar o empreendedorismo feminino?

É simples, confira alguns pontos:

Consumindo seus produtos e/ou serviços;

Fazendo a divulgação do empreendimento;

Optando por comprar nos estabelecimentos comandados por mulheres.

Por fim, são essas as pequenas atitudes que fazem toda a diferença neste mundo. Afinal, as mulheres não precisam competir entre si, pois a competição no ambiente de trabalho já é algo muito grande.