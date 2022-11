Empresa abre matrículas para patrocínio de projetos educativos

Foto: Reprodução/ BRASF

A BASF, empresa privada do ramo de soluções industriais e química, está selecionando projetos culturais, esportivos, sociais e ambientais para patrocínio. A iniciativa está sendo realizada por meio das leis federais de incentivo e investirá cerca de R$400 mil nos projetos selecionados. As propostas podem ser enviadas até o dia 10 de novembro, através do site do Banco de Incentivados da Prosas (BIP).

As iniciativas selecionadas serão implementadas nos municípios onde a BASF tem unidades produtivas. Dentre elas estão Camaçari e Dias D´Ávila, na Bahia, e as cidades São Bernardo do Campo, São Paulo e Santo Antônio de Posse, em São Paulo.

Para participar da seletiva, os candidatos podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos. Além disso, os projetos precisam contribuir para o os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas).

Neste sentido, as propostas devem ter foco em empregabilidade, educação científica e educação ambiental e proteção de recursos naturais e biodiversidade. Outro aspecto determinante para a escolha dos projetos será o impacto delas na promoção da valorização da diversidade. Ou seja, como essa ideia atinge mulheres, população negra, e outros grupos minoritários.

Os resultados da seletiva será divulgado até o dia 10 de dezembro no site da BRASF e pela plataforma da BIP. É importante lembrar que os projetos que já estão inscritos no BIP também serão considerados. Dúvidas devem ser enviadas para os e-mails contato@prosas.com.br e sustentabilidade@basf.com.

