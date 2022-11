Empresa de energia oferece vagas de estágio

Foto: Canva Fotos

A Vibra, empresa do ramo de energia que atua nas regiões sudeste, norte e no Distrito Federal, abriu inscrições para processo seletivo de estágio. As 23 vagas oferecidas são voltadas para estudantes dos ensinos técnico e superior e estão distribuídas entre as cidades de Duque de Caxias (RJ), Rio de Janeiro, Natal (RN) e Brasília (DF). Interessados podem se inscrever on-line.

Para se candidatar às vagas de ensino superior, o interessado deve estar cursando graduação em administração, arquitetura e urbanismo, comunicação social, ciências contábeis, direito, dentre outras possibilidades. Além disso, o participante deve ter idade mínima de 18 anos, ter previsão de formatura para dezembro de 2024, bem como conhecimento de Pacote Office. Saber se comunicar em inglês será um diferencial em alguns cargos.

No caso das vagas dedicadas ao nível técnico, os candidatos devem ter previsão de formatura a partir de dezembro de 2023. Também podem se inscrever estudantes que já concluíram o curso, mas estejam devendo carga horária de estágio.

Saiba mais detalhes sobre as vagas oferecidas:

Horário e duração

Estágio Nível Técnico: 4h/diárias

Estágio Nível Superior: 6h/diárias

O período máximo do Programa de Estágio é de até 2 anos para graduação, sendo renovado a cada 6 meses e de 1 ano para nível técnico.

Cursos de nível Superior: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Automação e Controle, Contabilidade, Comércio Exterior, Comunicação Social, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia de Produção, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica de Automação e Controle, Engenharia Mecânica, Marketing e Psicologia.

Cursos de nível Técnico: em Administração e Química.

Locais: Rio de Janeiro / Duque de Caxias / Natal (RN) / Brasília.

