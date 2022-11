Empresa oferece 200 vagas gratuitas para qualificação em TI

Foto: Reprodução

O Hapvida NotreDame Intermédica está oferecendo 200 vagas gratuitas para um curso de formação profissional em TI. A qualificação é totalmente on-line e para pessoas de todo o Brasil. Os interessados podem se inscrever através do site da Alura Cursos.

O projeto faz parte do Programa One, desenvolvido pela Oracle, e busca alcançar pessoas com deficiência física e psicológica, negras, LGBTQIA+ e com mais de 50 anos de idade. O curso tem duração de seis meses com perspectiva de contratação pela companhia.

As aulas são semanais, com pelo menos três horas de duração, além da possibilidade de tirar dúvidas on-line. Para se candidatar, a pessoa deve ter completado ou estar cursando o Ensino Médio, assim como, idade mínima de 18 anos.

Também é exigido que a pessoa não esteja trabalhando com tecnologia da informação ou desenvolvimento de sistemas. É importante lembrar que o candidato deve ter acesso garantido à internet, um computador para assistir as aulas, bem como tempo para estudar.

