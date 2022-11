Empresa oferece curso de capacitação para novas lideranças

Foto: Reprodução

A Franklin Covey, organização de consultoria de negócios, abriu inscrições para o curso “As 6 Práticas Críticas na Liderança de Equipes”. Os interessados devem comprar ingressos, no valor de R$649, através do Sympla. As aulas acontecem nos dias 29 e 30 de novembro, das 19h às 22h30, em formato live-online.

O objetivo do curso é ensinar as pessoas que lideram equipes, em qualquer tipo de trabalho e empresa, a alcançar resultados através da mudança de seis paradigmas. A formação é recomendada para jovens líderes, principalmente aqueles que precisam fazer a transição de colaborador individual para líder.

Além disso, o curso pretende ajudar a equipar o novo líder com ferramentas básicas, necessárias a todo gestor, bem como acelerar o desenvolvimento deste profissionais. Ao final da capacitação, os participantes receberão um certificado.

