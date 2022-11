Empresários baianos falam sobre aberturas de franquias

Foto: Reprodução / Instagram

Negócios que começaram na Bahia e agora buscam espaço fora do estado. Essa premissa une o Rei do Pirão, criado em 2018, em Salvador, e o Sr Banana, que começou em 2017, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Nesse período, as duas redes abriram oportunidades para franqueados e expandiram para outras cidades baianas. Agora, querem ir além.

Para ajudar neste objetivo, tanto o Rei do Pirão quanto o Senhor Banana, rede de açaí, participam da Feira das Franquias, que começou nesta quinta-feira (17) e segue até o sábado (19), no estacionamento G-1 do Shopping Bela Vista.

Carlos Alexandre, dono do Rei do Pirão, fala que esta é a primeira vez que a marca irá participar de uma feira deste tipo. Hoje, o Rei, que como o próprio nome diz, é especializado em pirão – mas tem inúmeras outras opções no cardápio -, tem 14 unidades na Bahia. A origem, em Salvador, foi na Boca do Rio. “A gente vê a feira como uma possibilidade de expansão. E uma possibilidade também de conhecerem nossa franquia”, pontua o empresário.

Para quem quer investir no Rei do Pirão, o investimento mínimo é de R$ 130 mil e o máximo de R$ 1 milhão, dependendo do tamanho da loja. De acordo com Carlos, o faturamente vai de 1 milhão ao ano a 7 milhões, variando também de acordo com o espaço da franquia.

Já Fábio Barros, dono da Sr Banana, rede de açaí que começou em 2017 em Camaçari, fala que a empresa já participou da Feira de Franquias três vezes. Ele fala que a rede passou por um processo de expansão ainda maior durante a pandemia. Em 2021, eles abriram a primeira franquia em Salvador.

“As pessoas procuravam saber se era franquia. E a partir dessa procura, nos despertou o desejo de entender sobre o processo. E aí, em 2019, quando nós completamos 2 anos, formatamos o negócio e começamos o processo de expansão. E a gente pretende, a partir da feira [de Franquias] alavancar esse projeto”, contou.

Para ser um franqueado do Senhor Banana, que atualmente tem 16 unidades, é preciso investir de R$ 90 mil a R$ 120 mil.

Feira de Franquias

A Feira de Franquias contece de 17 a 19 de novembro, no G1 do Shopping Bela Vista, em Salvador.

O evento vai reunir franquias diversas do Brasil inteiro, inclusive nordestinas e baianas, como também promover palestras sobre empreendedorismo com especialistas de todo o país.

De acordo com o organizador da Feira, Arvid Auras, o público terá acesso a mais de 100 franquias dos mais variados nichos, como alimentação, sorveteria, cosméticos e perfumaria, saúde, estética, construção civil, educação, odontologia, dentre outros. “Essa é a melhor opção para quem quer investir e empreender, seja com um capital de R$ 10 mil ou cerca de R$ 1 milhão. São formatos distintos para todos os bolsos e gostos”, explica.

Para conferir o evento e assistir as palestras, o investimento do primeiro lote é de R$ 30, que dá acesso aos três dias. O passaporte pode ser adquirido na plataforma virtual Sympla. Há ainda meia entrada para estudantes, idosos (60 anos ou mais) e professores, mediante apresentação de documento de comprovação.

Serviço:

O que: Feira da Franquia

Onde: Piso G1 do Shopping Bela Vista, acesso ao lado do SAC

Quando: 17 a 19/11, das 14h às 20h

Ingressos: Sympla

Site: Feira da Franquia

