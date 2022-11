Empresários de Penedo poderão expor e vender seus produtos durante o Trakto Show Penedo

Evento acontece nos dias 03 e 04 de dezembro e pré-cadastro já está disponível

Assessoria Setur Penedo

Empresários de Penedo e região terão a oportunidade de fazer parte do Trakto Show Penedo. Eles terão a oportunidade expor e comercializar os seus produtos durante a realização do evento, que será nos dias 03 e 04 de dezembro, de forma descentralizada no Centro Histórico, na Avenida Floriano Peixoto e no Largo de São Gonçalo.

Para fazer o pré-cadastro, é muito simples. Basta acessar o site https://penedo.al.gov.br/pre-cadastro-para-empresas-na-trakto-penedo/ e preencher o formulário com todos os dados solicitados. Após isso, é só aguardar o contato da equipe Trakto.

O Trakto Show Penedo é um dos maiores eventos de inovação, tecnologia, marketing e empreendedorismo digital do Nordeste, e será realizado pela primeira vez e de forma gratuita, na cidade de Penedo. As atrações oficiais ainda não foram divulgadas, mas o evento contará com artistas renomados, que vão falar sobre empreendedorismo, marketing, criatividade, inovação e vendas. Serão dois dias intensos, com mais de 30 palestras, workshops, experiências únicas e mentorias exclusivas.