Empresas podem definir regras sobre liberação na Copa do Mundo

Daqui a pouco mais de uma semana, a seleção brasileira estará estreando na Copa do Mundo da FIFA de 2022. O jogo contra a Sérvia já desperta interesse de parte importante da população. As pessoas que precisarão trabalhar na próxima quinta-feira (24), querem saber o que elas poderão fazer neste dia. É possível faltar? É possível ir com a camisa do Brasil ao trabalho?

Em primeiro lugar, é importante lembrar que não existe uma regra trabalhista geral para a Copa do Mundo, isto é, cada empresa pode definir a melhor maneira de adequar o seu expediente aos jogos. O patrão definirá se o seu empregado pode faltar no dia do jogo, se vai instalar um telão no trabalho ou se simplesmente não permitirá o intervalo para ver a partida.

Neste sentido, o trabalhador precisa conversar com o seu empregador para entender como o procedimento vai funcionar em sua empresa. Normalmente, esta flexibilização vai depender do seu trabalho. Há casos em que a folga, mesmo que momentânea, simplesmente não é possível. Contudo, há situações em que o intervalo pode acontecer sem maiores problemas.

A ideia de ir ao trabalho com a camisa do Brasil em dias de jogos da Seleção dependerá do estilo do seu trabalho. Para os casos em que a empresa trabalha com algum nível de seriedade, a principal dica é manter o estilo formal da roupa mesmo no meio da Copa do Mundo. Mas para os casos em que a formalidade não é tão forte, não há problemas em ir com a camisa do Brasil.

De todo modo, também para este ponto vale a ideia de que é preciso consultar quais são as normas internas da sua empresa. É possível, por exemplo, que o seu patrão dê um intervalo de duas horas para assistir ao jogo. Neste caso, pode ser uma boa dica levar a camisa da Seleção na mochila e trocar apenas para aquele momento de torcida.

Posso ingerir bebidas alcoólicas?

Este também é um ponto que vai depender necessariamente da política interna do seu trabalho. De todo modo, mesmo que o empregador libere o consumo de bebida alcoólica durante os jogos, é importante não exagerar. O seu comportamento dentro da empresa está sendo avaliado até mesmo nestes momentos de lazer.

Posso faltar, mesmo se a empresa não liberar?

Não. Como dito, não há uma regra geral para o trabalho durante a Copa do Mundo. Desta forma, se o seu chefe não liberar os trabalhadores na hora do jogo, esta decisão precisa ser respeitada pelos funcionários. Não haverá como questionar esta atitude do empregador.

Em caso de falta nesta situação, o chefe terá o direito de punir o empregado de alguma forma. Caso as faltas sem justificativa sejam recorrentes, será possível até que a empresa aplique uma demissão por justa causa, quando o empregado sai do trabalho sem boa parte dos direitos.

Quando o Brasil joga na Copa do Mundo?

Curiosamente, o Brasil vai jogar apenas em dias úteis nesta primeira fase da Copa do Mundo no Catar. Como dito, a estreia dos comandados por Tite acontece na quinta-feira (24), às 16h, contra a Seleção da Sérvia.

Logo depois, o Brasil enfrenta a Suíça no dia 28 de novembro, uma segunda-feira, às 13 horas. A última partida da chamada fase de grupos está marcada para o dia 2 de dezembro, uma sexta-feira, às 13 horas.

Mesmo que o Brasil passe para as fases seguintes, ainda não é possível saber exatamente quais serão os dias e os horários dos jogos.