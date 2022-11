Empréstimo do Auxílio Brasil: Desconto indevido do empréstimo? Aprenda como contestar

No dia 14 de novembro a Caixa Econômica voltou a liberar o empréstimo do Auxílio Brasil. Desde o dia 1º deste mês, o produto estava suspenso por conta do processamento da folha de pagamento de novembro do banco. Assim, milhares de pessoas voltaram a ter acesso ao consignado.

No entanto, muitas pessoas relatam que sofreu descontos indevidos no seu pagamento. Muitas afirmam que não contrataram o empréstimo, mas mesmo assim tiveram parte do seu benefício cortado.

Empréstimo do Auxílio Brasil: como funciona?

O empréstimo do Auxílio Brasil funciona como um crédito consignado. Isso significa que o valor do empréstimo é pago através de descontos na folha de pagamento do beneficiário. Dessa forma, aqueles que contratarem o produto sofrerão redução do valor a receber todos os meses.

Mas há um limite máximo para as reduções. O desconto não pode ultrapassar o valor de R$ 160, pois é fixado por lei para a modalidade.

Vários bancos estão oferecendo esta modalidade de crédito para os beneficiários do Auxílio Brasil. No entanto, boa parte das pessoas estão procurando pela Caixa Econômica Federal para solicitar o serviço. A solicitação pode ser realizada de forma totalmente digital, através do aplicativo Caixa Tem.

Apesar de muitos comemorarem a decisão de estender o crédito consignado para os beneficiários do programa de distribuição de renda, muitos especialistas criticaram a decisão. Isso porque acreditam que isso poderá aumentar ainda mais o endividamento das famílias mais pobres.

Além disso, os especialistas afirmaram que os descontos mensais iriam fazer falta para as famílias beneficiárias, uma vez que o benefício era utilizado para suprir as suas necessidades básicas, como a alimentação, por exemplo.

Empréstimo do Auxílio Brasil? O que fazer em caso de desconto indevido?

As pessoas que não contrataram o empréstimo do Auxílio Brasil, mas perceberam o débito ao acessar o seu aplicativo Caixa Tem deverão solicitar o cancelamento da operação. A Caixa Econômica orienta os cidadãos entrem em contato com o Ministério da Cidadania, através do telefone 121. Assim, poderá saber em qual banco houve a celebração do contrato.

Além disso, o banco orienta aos seus clientes a entrarem em contato com uma das suas agências bancárias, caso identifiquem desconto indevido.

“Caso o cliente identifique algum desconto supostamente incorreto no seu benefício na Caixa, o banco solicita que ele se dirija a uma agência com CPF e documento de identificação com foto para que seja providenciada a correção necessária”, comunicou o banco, em nota.

Como consultar o valor da parcela do meu empréstimo?

Se você contratou o empréstimo do Auxílio Brasil, mas ainda tem dúvidas sobre como irá funcionar o desconto das parcelas, poderá consultar de forma fácil utilizando apenas o seu celular.

Para isso, você precisará acessar o aplicativo Caixa Tem e acessar a sua conta. No app, você pode acessar a opção “Consignado Auxílio Brasil” e ver o contrato. Outra forma de conferir as informações é acessando a opção “Extrato”. Assim, você poderá ver o valor da próxima parcela e a data do desconto.

Além disso, se você contratou o empréstimo na Caixa Econômica Federal, pode ligar no telefone 111 e obter todas essas informações.

É possível desistir do consignado ao Auxílio Brasil?

Todos os beneficiários do auxílio Brasil que solicitaram o empréstimo consignado poderão desistir do empréstimo. No entanto, o prazo para o cancelamento é de 7 dias a partir da data de liberação do dinheiro.

Além disso, as pessoas que tiveram cobrança indevida também poderão solicitar o cancelamento. Antes de tudo, o cidadão deve ligar para o Ministério da Cidadania, no telefone 121, para se informar sobre o banco de origem.

Em seguida, deverá estrar em contato com a instituição financeira indicada pelo Ministério da Cidadania e solicitar o cancelamento por cobrança indevida.