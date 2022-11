Encontro de bibliotecas oferece palestras e oficinas em Salvador

Foto: Divulgação

O Sistema Estadual das Bibliotecas Públicas (SEBP) está promovendo um encontro de Bibliotecas Públicas e Espaços de Leituras na próxima quarta-feira (23). O evento acontece na Biblioteca Central do Estado da Bahia (BCB), localizada no Barris, em Salvador. Programação é gratuita e começa às 8h30.

Na abertura da solenidade estarão presentes autoridades da área da Biblioteconomia, como Valdineia Ferreira, do Conselho Regional de Biblioteconomia 5ª Região – CRB. Estará presente também Gillian Queiroga Lima, do Instituto de Ciência da Informação, assim como o corpo técnico da Diretoria de Bibliotecas Públicas do Estado (DIBIP).

Pela manhã, a programação do evento prevê a realização da mesa “A biblioteca pública como dispositivo social e de memória: novos formatos das mediações da leitura, do livro e da escrita”. Para discutir o tema, foram convidadas a coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas de Recife, Marta Guimarães e a professora doutora da Universidade Federal da Bahia, Ana Cláudia Medeiros de Souza.

Durante a tarde, acontecem os “Relatos de Experiência” de bibliotecas que receberam itens da Lei Aldir Blanc (LAB). Dentre os convidados para essa conversa, está a Conselheira de Cultura e Representante do segmento de bibliotecas Comunitárias, Ladilza Teles. Além das palestras, os visitantes poderão participar de oficinas de mediação de leitura e biblioterapia.

