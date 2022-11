Enem 2022: 1º dia de provas registra 26,7% de abstenção

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na noite deste domingo, dia 13 de novembro, os principais números referentes ao 1º dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. De acordo com a pasta, o Enem 2022 registrou neste domingo 26,7% de abstenção.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) esperava mais de 3,4 milhões de estudantes para as provas. As provas foram aplicadas na tarde de hoje, das 13h às 19h. Houve locais de prova em 1,7 mil municípios em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal.

Segundo os dados divulgados pelo MEC, ao todo, 2.490.880 participantes compareceram ao 1º dia do Enem 2022. Portanto, 73,3% dos inscritos fizeram as provas. Entre os presentes, 2.458.504 realizaram as provas em papel, e 32.376, em computador (versão digital).

Além disso, os números apontam que mais de 35 mil participantes receberam atendimento especializado. O MEC ressaltou que os números informados são preliminares pois os números conclusivos dependem da apuração definitiva do consórcio aplicador.

Provas

Neste domingo (13), o Inep aplicou aa provas de Ciências Humanas e de Linguagens e Códigos, contendo 45 questões objetivas cada e totalizando 90 itens. Além disso, os participantes responderam também a prova de redação, cujo tema foi “Desafios para valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

No 2º dia de provas, que será no próximo domingo, dia 20 de novembro, o Inep vai aplicar as provas de Matemática e de Ciências da Natureza. Cada prova contará com 45 questões objetivas. A aplicação será das 13h às 18h30, com abertura dos portões de acesso aos locais de prova às 12h (horário de Brasília).

Conforme o cronograma do Inep, os gabaritos das provas devem ser liberados até o dia 23 de novembro. O órgão ainda não informou a data de divulgação do resultado do Enem 2022.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também USP aprova saída do SiSU e vai adotar seleção própria com uso das notas do Enem; saiba mais.