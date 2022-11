ENEM 2022: 5 dicas de como gerir bem o tempo de prova

Começa neste domingo (13) a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, que proporciona ingresso em diversas instituições de ensino superior em todo o Brasil e também em instituições estrangeiras.

As provas do Enem são conhecidas por serem longas e densas e abarcam conhecimentos de quatro grandes áreas (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos e Matemática), considerando todas as disciplinas trabalhadas durante o Ensino Médio.

Além da prova de redação, as provas de cada área contam com 45 questões objetivas, totalizando 90 itens por dia de prova. No 1º dia a prova tem duração de 6 horas de duração, enquanto no 2º dia tem 5 horas e 30 minutos.

Dicas para gerir o tempo da prova

Pensando nesses fatores, o estudante deve ter uma boa gestão do tempo da prova para conseguir responder a todas as questões, marcar o gabarito e escrever a redação. Por isso, apresentamos abaixo 5 dicas para gerenciar bem o tempo da sua prova. Veja a seguir!

1. Dê prioridade à redação

A prova de redação é uma das mais demoradas para responder pois exige a escrita de um texto de 30 linhas que obedeça a um conjunto de regras estruturais e ortográficas. Além disso, exige um rascunho. Portanto, o ideal é começar a prova pela redação.

2. Priorize as questões das áreas de sua afinidade

Outra prioridade na ordem de resposta da prova deve ser as questões da área com a qual você tem maior afinidade pois poderá aproveitar ao máximo o seu conhecimento. No início do tempo, você estará mais disposto e isso garantirá que você acerte o maior número de questões sobre os assuntos que mais conhece.

3. Elimine alternativas

Ao responder questões sobre temas que você não domina muito, elimine as alternativas que você menos acha prováveis de estarem corretas. Assim você restringirá as opções e terá mais facilidade de identificar a alternativa certa. Outra forma de facilitar esse processo é ler as alternativas antes de ler o texto norteador.

4. Pule questões

Não tenha medo de pular as questões mais difíceis. Deixe para o final da prova as questões mais complicas de responder porque eles costumam tomar muito tempo e nem sempre o estudante consegue acertar a alternativa correta. Então priorize as questões mais simples, que você consegue responder com rapidez.

5. Reserve tempo para o gabarito

Por fim, reserve pelo menos 30 minutos do seu tempo de prova para marcar o seu gabarito. Não adianta gastar todo o tempo tentando responder as questões e não marcar o gabarito, pois é a partir dele que o Inep contabilizará sua média final. Então, não esqueça dessa etapa que exige calma para não marcar a alternativa errada ou rasurar.

Gostou das dicas? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também: Inep realiza 1º dia de provas do Enem 2022.