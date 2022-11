ENEM 2022: comportamentos PROIBIDOS no segundo dia de provas

ENEM 2022: descubra quais são os comportamentos PROIBIDOS no segundo dia de provas

O segundo dia de aplicação das provas do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, acontece neste domingo (20 de novembro).

É normal que você esteja um pouco ansioso nesse momento. Porém, você não pode se esquecer de que existem alguns comportamentos que devem ser evitados no dia do exame.

Para que você consiga agir da forma correta no dia do ENEM e evitar problemas, é importante que você saiba aquilo que não deve fazer. Separamos no artigo de hoje uma lista com essas atitudes que devem ser evitadas. Confira!

Comportamentos proibidos no ENEM 2022: descubra quais são eles!

Não tente sair do local de prova antes do horário estipulado: você só poderá sair no horário permitido.

Não se esqueça de levar o seu documento de identidade: não há outra forma de provar a sua identidade a não ser com seu documento oficial com foto. Cópias de documentos não serão aceitas.

Não se precipite com as respostas: passe para o cartão de respostas somente aquilo que tiver certeza. Isso evita com que você rasure o seu gabarito.

Não se atrase: o exame começa pontualmente no horário marcado. Lembre-se de que os portões serão fechados no horário que foi divulgado.

Não leve objetos proibidos para o local de prova: lembre-se de que toda caneta deve ter o corpo transparente e todos os equipamentos eletrônicos são proibidos. Desligue o seu celular antes do início da prova. Você também não pode levar lápis, livros e anotações para o local de aplicação do ENEM 2022.

Não deixe para separar todos os seus materiais em cima da hora: separe as suas coisas com antecedência e evite problemas.

Não deixe de se alimentar de forma adequada: a falta de uma alimentação correta poderá atrapalhar o seu rendimento no ENEM. Leve um lanche leve para comer durante o exame.

Não converse durante a aplicação do exame: você poderá ter problemas!

Fique tranquilo e boa prova!