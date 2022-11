No dia 13 de novembro, primeiro dia de aplicação das provas do Enem 2022, além da redação, os candidatos ainda responderão questões dos cadernos de Linguagens e Ciências Humanas, de acordo com informações do Ministério da Educação (MEC).

Enem 2022: confira as competências avaliadas na prova

Com o objetivo de ajudar os estudantes na elaboração textual da única parte dissertativa do Exame, o Inep disponibilizou a Cartilha do Participante para a redação do Enem 2022. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a cartilha traz exemplos de redações nota 1.000 da última edição do exame, com comentários que analisam as escolhas textuais.

O exemplar também esclarece como deve ser a estrutura da redação e informa qual é a metodologia da correção da prova. Para ter acesso ao manual, basta acessar a plataforma oficial do Ministério da Educação (MEC).

Apontamentos relevantes para a elaboração da redação

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), para obter um bom desempenho, os participantes deverão escrever um texto dissertativo-argumentativo, com no máximo 30 linhas, fundamentado no contexto da situação-problema proposta nos textos motivadores ? textos de apoio e no conjunto de informações constituído ao longo da sua formação.

Apresente uma proposta resolutiva

Os participantes deverão ponderar sobre o assunto em questão e desenvolver uma proposta de intervenção, sendo uma possível solução para o problema citado. As redações do Enem 2022 são corrigidas por dois avaliadores e em caso de divergência de pontuação entre eles, fora dos parâmetros estabelecidos, um terceiro avaliador realizará a correção, explica o Ministério da Educação (MEC).

As competências que impactam a correção da prova

Os profissionais selecionados para essa etapa atendem a critérios de formação. A correção é feita com base nas cinco competências, isto é, os tópicos que são previstos na redação do participante. Cada competência é avaliada de 0 a 200, sendo possível ao participante totalizar nota 1.000 na elaboração textual caso obtenha nota máxima em todas elas.

Confira as competências:

O Ministério da Educação (MEC) destaca as competências para que o estudante se prepare para a avaliação de forma objetiva.

Competência 1

Ter domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa.

Competência 2

Compreender a proposta da redação e utilizar conceitos de diferentes áreas do conhecimento para o desenvolvimento do tema.

Competência 3

Saber selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, opiniões e argumentos para defender um ponto de vista.

Competência 4

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a argumentação.

Competência 5

Elaborar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, segundo informa o Ministério da Educação (MEC).