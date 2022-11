Foto: Reprodução / Twitter

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aconteceu neste domingo (13) em todo o Brasil. E como em todos os anos, os memes em relação ao exame tomaram conta das redes sociais. As brincadeiras giram em torno do tema da redação, do clássico atrasados do Enem e ansiedade para a prova.

Confira alguns dos memes:

mae deixa eu dormir com voce tenho medo do tema da redaçao do enem 2022 — ☭ (@tainazikas) November 12, 2022

