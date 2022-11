Enem 2022: Inep divulga data de publicação dos gabaritos oficiais

O Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou na noite deste domingo, dia 20 de novembro, a data de divulgação dos gabaritos oficiais das provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.

De acordo com o Instituto, a publicação das respostas oficiais será feita na próxima quarta-feira, dia 23 de novembro. Os participantes poderão consultar os gabaritos oficiais através da Página do Participante do Enem.

Sobre o Enem 2022

Neste domingo (20), o Inep realizou o segundo dia de provas do Enem, com a aplicação das provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias. Cada prova objetiva contou com 45 questões de múltipla escolha. A aplicação aconteceu no período da tarde, das 13h30 às 18h30. O índice de abstenção ainda não foi divulgado.

No primeiro dia de provas, dia 13 de novembro, o Inep aplicou as provas de Redação, de Ciências Humanas e a de Linguagens e Códigos, cada uma composta por 45 questões objetivas. O tema da prova de redação foi “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

No primeiro dia de provas, a aplicação foi realizada no período das 13h30 às 19h. O Inep registrou 26% de abstenção. Portanto, participaram do primeiro dia de provas do exame 2.490.880 inscritos. Ao todo, o Enem 2022 recebeu mais de 3,4 milhões de inscrições.

De acordo com o Inep, em ambos os dias, o Enem 2022 contou com locais de prova em 1,7 mil municípios em todos os estados do Brasil e também no Distrito Federal.

Acesse o edital do Enem 2022 para mais informações.

