Enem 2022: Inep realiza 2º dia de provas na tarde deste domingo (20)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realiza neste domingo, dia 20 de novembro, o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. O Inep espera cerca de 3,4 milhões de participantes para as provas.

Hoje, o Inep vai aplicar as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias. Cada prova objetiva é tradicionalmente composta por 45 questões.

De acordo com o cronograma, os portões de acesso aos locais de prova abrem às 12h e serão fechados às 13h (horário de Brasília). O início das provas será às 13h30, com término às 18h30. Desse modo, a aplicação terá 5 horas de duração.

Haverá locais de prova em 1,7 mil municípios em todos os estados do Brasil e também no Distrito Federal. Os participantes podem consultar os locais de prova e demais informações sobre a aplicação do exame no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), disponível na Página do Participante.

Orientações para as provas

De acordo com o Inep, os estudantes devem apresentar documento de identificação original com foto. Serão aceitos documentos digitais, desde que não sejam apresentados através de prints, ou seja, fotos da tela do celular ou tablet.

Os participantes devem levar caneta esferográfica de tinta preta (fabricada em material transparente). O Inep recomenda também que os estudantes levem o CCI, mas não é obrigatório.

Como medida de prevenção contra a covid-19, o Inep manteve como obrigatório o uso de máscara de proteção respiratória que cubra nariz e boca, exceto nos estados ou municípios onde o uso do item em local fechado esteja liberado por decreto ou ato administrativo.

Como foi o primeiro dia de provas?

O primeiro dia de provas foi realizado no último domingo, dia 13 de novembro, das 13h30 às 19h. O Inep registrou 26% de abstenção.

As provas aplicadas foram a de Ciências Humanas e a de Linguagens e Códigos, cada uma composta por 45 questões objetivas. Além disso, o Inep aplicou também a prova de redação, cujo tema foi “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

Veja mais informações no edital do Enem 2022.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFU divulga locais de prova da 2ª fase do Vestibular 2022/2; saiba mais.