Ao todo, 2.490.880 participantes compareceram ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 neste domingo, 13 de novembro, de acordo com dados oficiais do Ministério da Educação (MEC).

Enem 2022: mais de 2,4 milhões compareceram ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio

O número corresponde a 73,3% dos cerca de 3,4 milhões de inscritos nas duas versões (impressa e digital). Entre os presentes, 2.458.504 realizaram as provas em papel, e 32.376, em computador. Os dados são preliminares, tendo em vista que os números conclusivos dependem da apuração definitiva do consórcio aplicador, destaca a divulgação oficial.

Os participantes realizaram provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, com o tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

20 de novembro

O exame continuará no próximo domingo, 20 de novembro, quando será a vez de resolver itens de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. O Ministério da Educação (MEC) destaca que o Inep divulgará os gabaritos até o dia 23 deste mês, conforme previsto em edital.

Enem

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Diversas instituições portuguesas utilizam o Enem

Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame.

Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal, ressalta a recente divulgação do Ministério da Educação (MEC).

Confira o balanço do primeiro dia de Enem 2022 (Impresso):

UF Inscritos Presentes Presentes (%) AC 21.802 14.938 68,5 AL 62.717 45.434 72,4 AM 79.066 44.932 56,8 AP 22.163 15.381 69,4 BA 263.193 190.622 72,4 CE 224.244 164.473 73,3 DF 62.902 45.875 72,9 ES 62.847 44.625 71,0 GO 140.367 95.452 68,0 MA 131.884 94.562 71,7 MG 303.961 222.939 73,3 MS 43.415 29.852 68,8 MT 57.558 39.680 68,9 PA 202.178 142.852 70,7 PB 100.930 75.029 74,3 PE 187.593 136879 73,0 PI 83.445 62.522 74,9 PR 146.014 105.177 72,0 RJ 246.062 177.345 72,1 RN 86.574 64.598 74,6 RO 31.352 20.969 66,9 RR 8.404 5392 64,2 RS 149.997 108.489 72,3 SC 80.790 59.288 73,4 SE 57.369 43.702 76,2 SP 524.022 387.254 73,9 TO 28.833 20.243 70,2 TOTAL 3.409.682 2.458.504 72,1

Confira o balanço do primeiro dia de Enem 2022 (Digital):

UF Inscritos Presentes Presentes (%) AC 799 404 50,6 AL 1.230 631 51,3 AM 1.920 872 45,4 AP 511 243 47,6 BA 1.983 1.003 50,6 CE 2.148 1.143 53,2 DF 2.503 1.296 51,8 ES 858 442 51,5 GO 1.267 566 44,7 MA 1.037 523 50,4 MG 5.830 2.907 49,9 MS 1.269 572 45,1 MT 1.824 824 45,2 PA 451 251 55,7 PB 2.311 1.163 50,3 PE 2.004 1.036 51,7 PI 957 471 49,2 PR 4.390 2.109 48,0 RJ 4.831 2.433 50,4 RN 1.479 809 54,7 RO 621 293 47,2 RR 31 11 35,5 RS 2.299 1.043 45,4 SC 2.006 937 46,7 SE 944 482 51,1 SP 20.433 9.711 47,5 TO 608 201 33,1 TOTAL 66.544 32.376 48,7

Fonte: Ministério da Educação (MEC)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, de acordo com definição oficial do Ministério da Educação (MEC).