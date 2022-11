ENEM 2022: o que você NÃO pode fazer no dia da prova

Descubra aquilo que você não pode fazer no dia do ENEM

ENEM 2022: descubra o que você NÃO pode fazer no dia da prova

Com a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, se aproximando, os estudantes começam a pensar no comportamento que devem ter no dia do exame.

Para que você consiga agir da forma correta no dia do ENEM e evitar problemas, é fundamental que você saiba aquilo que não deve fazer. Descubra no artigo de hoje quais são essas atitudes que devem ser evitadas.

O dia da prova: evite certos comportamentos

Mesmo tendo estudado todo o ano para o ENEM, simples detalhes de comportamento poderão comprometer o seu desempenho e, até mesmo, a sua participação na prova.

A maior parte das atitudes que devem ser evitadas evitadas estão relacionadas às restrições impostas pelos organizadores do exame e devem ser respeitadas sob pena de cancelamento da prova.

Comportamentos proibidos no ENEM: confira quais são eles

Não se esqueça de seu documento de identidade: não há outra forma de provar a sua idêntica não ser com seu documento oficial com foto. Cópias dos documentos não serão aceitas.

Não deixe de se alimentar de forma adequada: a falta de uma refeição poderá atrapalhar o seu rendimento no ENEM. Leve um lanche leve para comer durante o exame.

Não se precipite com as respostas: passe para o cartão de respostas somente aquilo que tiver certeza. Isso evita com que você rasure o seu gabarito.

Não se atrase: o exame começa pontualmente no horário marcado. Lembre-se de que os portões serão fechados no horário que foi divulgado.

Não tente sair do local de prova antes do horário estipulado: você só poderá sair no horário permitido.

Não leve objetos proibidos para o local de prova: lembre-se de que toda caneta esferográfica deverá ter o corpo transparente e todos os equipamentos eletrônicos são proibidos. Você também não pode levar, lápis, livros e anotações para o seu local de prova.

Boa sorte na prova!