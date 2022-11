ENEM 2022: pedidos de reaplicação poderão ser feitos até cinco dias úteis após o último dia de provas

Os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 contagiados com doenças infectocontagiosas são orientados a não comparecerem nos dias de aplicação de provas. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os candidatos nessas condições devem solicitar a reaplicação do exame.

Ainda conforme o edital, o pedido de reaplicação das provas do Enem deverá ser feito em até cinco dias úteis após o último dia de aplicação do exame, que será neste domingo, dia 20 de novembro.

Podem solicitar a reaplicação do exame, os participantes contaminados por Covid-19 ou por tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela.

Além disso, os candidatos que não realizaram as provas por problemas logísticos também terão direito à reaplicação. De acordo com o edital, são considerados como problemas de logística:

desastres naturais que prejudicam a realização do exame diante do comprometimento da infraestrutura do local;

falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova;

falha no dispositivo eletrônico do participante que solicitou uso de leitor de tela;

erro de execução de procedimento de aplicação que cause prejuízo ao participante

Os estudantes interessados devem solicitar a reaplicação do exame por meio da Página do Participante. Para isso, os candidatos deverão anexar documento médico que comprove a doença ou documento que comprove o problema logístico. A reaplicação das provas do Enem 2022 está marcada para os dias 10 e 11 de janeiro de 2023.

Enem 2022

A aplicação das provas do Enem 2022 teve início no último domingo, dia 13 de novembro. Amanhã, dia 20 de novembro, o Inep realizará o segundo dia de provas, com a aplicação das provas de ciências da natureza e de matemática.

Haverá locais de prova em 1,7 mil municípios em todos os estados do Brasil e também no Distrito Federal. Os participantes podem consultar os locais de prova no cartão de confirmação de inscrição. O Enem 2022 recebeu 3,4 milhões de inscrições.

