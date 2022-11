Enem 2022: Primeiro dia das provas começa neste domingo (13)

Neste domingo (13) se inicia a aplicação das provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022. Este será o primeiro dia de aplicação e a prova será composta por matérias de linguagens, ciências humanas e redação.

Os portões irão se abrir às 12h e fecharão às 13h, no horário de Brasília. No entanto, a aplicação das provas só terá início meia hora após o fechamento dos portões, às 13h30.

Segundo informações do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), nesta edição, quase 3,4 milhões de candidatos se inscreverem para o exame.

De acordo com as instituições organizadoras, é extremamente importante que o candidato chegue com antecedência ao local da prova, a fim de evitar contratempos. Por isso, a recomendação é que o candidato se programe para chegar às 12h no local das provas, horário de abertura dos portões.

Isso porque, normalmente, nos finais de semana há uma redução significativa na frota de transportes em circulação nas cidades brasileiras.

O que levar no Enem

Antes de sair de casa, é importante conferir toda a documentação necessária para a realização das provas. Em primeiro lugar, vale ressaltar que ter o Cartão de Confirmação em mãos pode facilitar a vida do candidato. Ele não é obrigatório, mas poderá auxiliar na localização do prédio e da sala onde ele será acomodado para a realização das provas.

Todos os candidatos podem ter acesso ao seu cartão de confirmação na página do participante, através do endereço enem.inep.gov.br/participante. Além desse documento, confira a seguir o que mais você precisa levar para a realização da sua prova neste domingo:

Documento de identificação com foto (documentos digitais também são válidos);

Álcool em gel;

Máscara de proteção facial;

Canetas esferográficas transparentes de cor preta (é sempre bom ter mais uma de reserva, pois caso falhe não será possível sair para comprar outra ou pedir emprestado);

Cartão de Confirmação da Inscrição;

Lanche;

Água em garrafa transparente.

Para a identificação, o Inep aceita os documentos digitais: e-Título, CNH Digital ou RG Digital. No entanto, vale ressaltar que, ao adentrar na sala de aplicação das provas, é vedada a utilização de celular e demais aparelhos eletrônicos.

A prova terá duração de cinco horas e meia. Dessa forma, é fundamental utilizar roupas confortáveis e levar uma alimentação que trará energia.

O que não pode no Enem

O Inep também determina algumas regras para a organização das provas, que inclui a não permissão de alguns aparelhos. Assim, confira a lista de tudo o que não pode no Enem:

Celulares e aparelhos eletrônicos. Caso você leve para o local de provas, será disponibilizado um porta-objetos para a guarda. Além disso, se um dos objetos eletrônicos tocar, o candidato será automaticamente eliminado;

Bonés; óculos de sol e qualquer objeto que possa dificultar a visualização do rosto do candidato;

Bebidas alcoólicas, cigarro ou drogas.

Como funcionam as provas

Neste domingo, a prova do Enem é composta por 90 questões, sendo 45 questões de linguagens e 45 de ciências humanas, além da redação. Confira os horários de aplicação (horário oficial de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início da aplicação das provas: 13h30

13h30 Término das provas: 19h

É importante lembrar que o candidato só pode sair com o caderno de questões após os últimos 30 minutos que antecedem o término da prova, ou seja, a partir das 18h30.