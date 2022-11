ENEM 2022: questão de história corrigida e comentada

ENEM 2022: confira a correção e o comentário de uma das questões de história

Milhares de candidatos fizeram a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, nos últimos dois domingos.

No primeiro dia de provas, os candidatos responderam questões de ciências humanas e de linguagens e códigos.

Para que você tenha uma idea do seu desempenho no exame, nós trouxemos a resolução e o comentário de uma das questões de história cobradas. Se você não fez a prova, pode aproveitar para entender como as próximas edições do ENEM podem abordar o assunto.

ENEM 2022: questão sobre Idade Média

(ENEM – 2022) Ainda que a fome ocorrida na Itália em 536 tenha origem nos eventos climáticos, suas implicações são tanto políticas quanto econômicas. Nos primeiros séculos da Idade Média, o auxílio aos famintos se inscreve no domínio da gestão pública, mesmo quando a ação de seus agentes é apresentada sob o ângulo da piedade e da caridade individuais, como é o caso da Gália merovíngia. Assim, o fato de que as respostas à fome são mostradas, na Gália, como o fruto de iniciativas pessoais fundadas no imperativo da caridade deriva da natureza das fontes do século VI.

SILVA, M.C. Os agentes públicos e a fome nos primeiros séculos da Idade Média. Varia Historia, n. 60, set-dez. 2016 (Adaptado).

Na conjuntura histórica destacada no texto, o dever de agir em face da situação de crise apresentada pertencia à jurisdição

A) da nobreza, proveniente da obrigação de proteção ao campesinato livre.

B) da realeza, decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã.

C) dos mosteiros, resultante do caráter fraternal afirmado nas regras monásticas.

D) dos bispados, consequente da participação dos clérigos nos assuntos comunitários.

E) das corporações, procedente do padrão assistencialista previsto nas normas estatutárias.

Análise:

A questão de história geral da prova do ENEM aborda momentos de crise sofrida na península itálica no começo da Alta Idade Média.

O texto oferecido pela questão destaca o dever da realeza de agir em face à crise e a fome no interior do Império Merovíngio. A realeza era, no momento, responsável pela administração da península no século VI.

Dessa forma, a alternativa correta para a questão é a alternativa B.

O candidato poderia ficar indeciso entre a alternativa A e a alternativa B. Contudo, devemos ter em mente que em uma monarquia cristã como a merovíngia, a obrigação de administrar os territórios dominados era da própria realeza e não da nobreza.