Enem 2022: saiba o que pode cair na prova de Ciências da Natureza

Para ir bem na prova do Enem, é essencial que o estudante se prepare para as questões relativas à Ciências da Natureza. Ademais, são cerca de 45 perguntas sobre o tema, subdividido em Química, Física e Biologia. Vale ressaltar que esta parte da avaliação é pouco contextualizada.

Isso quer dizer que as questões específicas de cada disciplina, diferente de outras perguntas da prova, como as de linguagem, que possuem uma grande contextualização, ou seja, são interdisciplinares. Aliás, normalmente o conteúdo relacionado à Ciências da Natureza é cobrado no segundo dia de prova.

O estudante que deseja se sair bem na avaliação deve tomar certos cuidados com as matérias em questão, de modo a poder assimilar melhor todo o seu conteúdo e obter um bom resultado. Topdavia, as dúvidas e dificuldades são comuns neste momento, mas com foco e dedicação é possível conquistar uma boa nota para entrar na universidade.

A natureza se caracteriza por apresentar diversas leis e conhecimentos específicos. Dessa maneira, é possível obter um entendimento do que acontece ao nosso redor. De fato, a parte da prova dedicada às Ciências da Natureza é uma das mais importantes. É preciso se concentrar em seus temas principais.

Biologia

A biologia é basicamente a ciência que estuda a vida, ela trabalha com o reino animal e vegetal, classificando-os como família, espécie, e etapas relacionadas, desenvolvidas há milhões de anos. Emsíntese, é um conteúdo essencial para quem deseja se sair bem na prova, independente da área de atuação escolhida.

Ao se tratar da existência de vida em nosso planeta, a parte da prova relacionada a Ciências da Natureza busca uma relação entre várias espécies de animais e dos ecossistemas completos. A princípio, entre os assuntos tratados podemos destacar a ecologia, genética, evolução, fisiologia humana, citologia, e muito mais.

Física

A parte da prova do Enem dedicada à física, também trata das regras da natureza, como por exemplo, a força da gravidade, o atrito e a visão. A física estuda os fenômenos da natureza em seu conteúdo, trabalha com cálculos e problemas aplicados através de números e fórmulas.

Entre as matérias que mais caem na avaliação de física, podemos destacar a mecânica, eletricidade e energia, ondulatória, termodinâmica, óptica, entre outros. É preciso estudar com afinco e motivação para entender o funcionamento das leis da natureza e as fórmulas que cairão na prova.

Química

A química trata dos elementos da natureza, e dos criados pelo homem. Seu conteúdo é relacionado às reações e ao equilíbrio, entre todos os componentes observados. Podemos destacar as matérias relativas aos principais compostos, suas propriedades, funções químicas, e reações.

Entre os assuntos que mais caem na prova do Enem podemos observar a química geral, físico-química, química orgânica, química ambiental, e muito mais. Na avaliação as questões giram em torno de assuntos como cálculos, quantificação de reações, e exemplos comuns do nosso cotidiano.

Como estudar o conteúdo

A parte de Ciências da Natureza é uma das mais importantes da prova do Enem. O conteúdo tem uma grande relação com o nosso cotidiano, sendo necessário um grande aprofundamento nos estudos. Quem começa a estudar essa parte da prova se depara com uma grande quantidade de matérias e assuntos tratados.

Dessa maneira, com uma boa organização e um cronograma de estudos, é possível assimilar os assuntos de uma maneira eficiente. O indicado é que se crie um calendário de estudos, com um planejamento completo, de forma a ter uma maior motivação em sua rotina.

Para ir bem na prova o estudante deve fazer exercícios sobre as questões relacionadas ao conteúdo, além de uma revisão periódica de todos os assuntos. Os simulados do Enem são uma boa pedida pois permitem um maior conhecimento de como as provas são aplicadas.

O estudante deve procurar se aprofundar no conteúdo relacionado a Ciências da Natureza através de livros e apostilas, mas também deve aproveitar outros meios de assimilação das matérias, como vídeo-aulas, cursos, palestras, entre outros. é preciso organizar o espaço de estudo, proporcionando ao estudante uma calma e motivação para ter uma boa rotina diária de estudos.