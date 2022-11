Enem 2022: TV Brasil transmite “Caiu no Enem” com correção das provas

Os veículos públicos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) transmitem neste domingo, dia 13 de novembro, o especial Caiu no Enem, com a correção das questões mais importantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. A transmissão

A TV Brasil apresentará o programa neste domingo (13) e no próximo (20), ao vivo, às 19h30, logo após o final da aplicação das provas do Enem 2022. Além disso, a transmissão será feita também nas redes sociais do canal, na Rádio MEC AM e na Rádio Nacional AM e OC. As afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) também irão transmitir o programa.

O programa contará com a apresentação da jornalista Gabriela Mendes e com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento. Os profissionais irão comentar na noite deste domingo (13) algumas questões das provas aplicadas neste primeiro dia de provas.

Na tarde de hoje, o Inep aplicou a prova de redação e as provas de ciências humanas e suas tecnologias que envolvem 45 questões sobre conhecimentos de história, geografia e sociologia, e de linguagens, códigos e suas tecnologias, com 40 questões de língua portuguesa e cinco de inglês ou espanhol.

Os professores irão abordar no Caiu no Enem os temas mais complexos e polêmicos que apareceram nas provas e também irão comentar as questões mais pedidas pelos estudantes.

De acordo com a EBC, os interessados poderão participar do programa através das redes sociais. Para isso, basta enviar dúvidas e comentários com as hashtags #EBCnoEnem ou #CaiunoEnem nas redes sociais.

Enem 2022

No próximo domingo, dia 20 de novembro, o Inep vai aplicar as provas de matemática e de ciências da natureza. Cada prova será composta por com 45 questões objetivas, totalizando 90 itens. No segundo dia de provas, a aplicação será das 13h às 18h30 (horário de Brasília), com duração de cinco horas e meia.

De acordo com os dados do Inep, o Enem 2022 teve 3,4 milhões de inscrições confirmadas. A aplicação acontece em 1,7 mil municípios em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal.

Com informações da Agência Brasil.

