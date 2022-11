Enem 2022: Veja tudo o que você precisa saber para os dias das provas

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 estão próximas. As datas previstas para a aplicação são 13 e 20 de novembro. Este ano, cerca de 3 milhões de candidatos farão o exame.

Organização das provas

1º dia (13 de novembro): além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias.

2º dia (20 de novembro): serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias.

Instruções para o dia das provas

Itens proibidos

Antes mesmo de entrar na sala, o candidato receberá um envelope porta-objetos para guardar todos os itens que está portando que sejam proibidos, sendo eles:

Equipamentos eletrônicos, como celulares (devem ser desligados e guardados no envelope, que deve ser colocado debaixo da carteira);

Químicos nocivos, como bebidas alcoólicas, drogas ilícitas ou cigarros.

O que pode eliminar o candidato?

O participante que portar um dos itens abaixo fora do envelope dado pelo aplicador ao ingressar na sala de provas será eliminado. Veja quais são esses objetos:

Declaração de comparecimento impressa;

Óculos escuros;

Artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;

Caneta de material não transparente, régua, corretivo, lápis e lapiseira;

Livros, manuais, impressos e anotações;

Protetor auricular;

Relógio de qualquer tipo;

Quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, máquinas calculadoras e similares;

Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico;

Fones de ouvido, transmissor, gravador, imagens, vídeos e mensagens; e

Quaisquer outros materiais estranhos para a realização da prova.

Abertura dos portões

Os portões serão abertos às 12h. No mesmo momento, começarão as identificações dos candidatos. Lembrando que a cada vez que o candidato sair da sala para ir ao banheiro será necessário fazer uma nova identificação ao regressar.

O que deve ser levado?

Cartão de confirmação;

Documento de identificação com foto (Digital ou físico);

Caneta preta com embalagem transparente;

Dica: garrafa com água, também com embalagem transparente, e lanche.

Documentos para a identificação

Além da identidade e CNH físicas, desta vez, poderão ser utilizados:

e-Título;

Carteira Nacional de Habilitação Digital; e

RG Digital.

Todos no seu aplicativo original. Capturas de tela não serão aceitas.

Simulados gratuitos para o ENEM 2022

Beduka

Por meio desse site o aluno consegue fazer questão dos exames de 2013 a 2021, além de personalizar a sua prova, escolhendo as áreas que mais tem dificuldade. Ademais, o resultado do simulado sai na hora, de acordo com o mesmo método utilizado no Enem.

Descomplica

No momento, o portal está disponibilizando o 2º e 3º simulado e o simulado PPL. Na plataforma, o aluno tem acesso a questões dos últimos 5 anos de Enem, com correção individual em cada questão.

Me Salva

O site oferece simulados elaborados em tempo real com data limite para serem realizados. Além disso, o Me Salva disponibiliza oferece apostilas, resumos e material exclusivo para medicina totalmente gratuitos.

Questões ENEM

Por fim, o estudando também pode recorrer ao simulado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com questões dos exames de 2009 a 2020. Nesse sistema, você também pode escolher a área que pretende responder.