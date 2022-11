Enem tem participação de mais de 190 mil pessoas na Bahia

Foto: Divulgação

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 teve a participação de 191.625 mil pessoas na Bahia. Destes, 190.622 fizeram a prova impressa e 1.003 a prova digita. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) informou, nesta segunda-feira (14), que a porcentagem de presentes foi de 72,4% para as provas impressas e 50,6% das provas digitais.

Ambas taxas baianas foram maiores que a média nacional, que registrou 72,1% e 48,7% respectivamente.

Em todo estado, 265.176 pessoas se inscreveram (impresso e digital). No Brasil, ao todo, 2.490.880 participantes compareceram ao primeiro dia do exame, de um total de 3.396.632.

Nesta primeira etapa, os participantes realizaram provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e também a redação. O tema escolhido neste ano foi “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

O exame continuará no próximo domingo (20), quando será aplicada a prova de ciências da natureza e matemática. O Inep divulgará os gabaritos até o dia 23 deste mês, conforme previsto em edital.

Sobre o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Além disso, as instituições de ensino superior públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes.

Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos. E servem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas. Elas possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

