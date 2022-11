Energia elétrica deve subir 5,6% no próximo ano

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a tarifa de energia elétrica deve subir cerca de 5,6% no próximo ano. O dado foi apresentado ao grupo de Minas e Energia do governo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última quarta-feira (23).

A projeção apresentada pela agência ainda relata que no próximo ano, 7 distribuidoras de energia elétrica devem ter um reajuste superior a 10%; 15 distribuidoras terão um reajuste de 5% a 10%; 17 distribuidoras terão um reajuste entre 0% e 5% e, por fim, 13 distribuidoras terão um reajuste inferior a 0%.

Durante a reunião com o grupo de transição, a Aneel informou que os percentuais de reajuste ainda podem ser alterados. “A Aneel apresentou durante o encontro um panorama das principais questões em discussão no setor elétrico, relativas aos segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização, além dos temas que estão atualmente em debate que merecem maior atenção da equipe de transição”, disse a agência.

Bandeira tarifária deve continuar verde em dezembro

Segundo informações disponibilizadas pela Aneel na última sexta-feira (25), a bandeira tarifária para o mês de dezembro deve continuar verde. “Essa decisão confirma nossas projeções de que não haveria custos adicionais nas contas de luz na maior parte de 2022, desde abril até o final do ano, devido às boas condições de geração de energia no país”, disse em nota o diretor-geral da Agência, Sandoval Feitosa. “Temos aprimorado esse mecanismo para que os consumidores tenham cada vez mais conhecimento sobre a operação do nosso sistema e possam, assim, ter melhor gestão sobre seu consumo”, complementou.

A Aneel ainda justificou que com a chegada do período chuvoso, os níveis dos reservatórios e as condições de geração das usinas hidrelétricas melhoram. Sendo assim, não é preciso utilizar fontes de energia mais caras, como as usinas termelétricas.

Brasil chega a 15,03 GW de potência instalada em GD

Segundo informações disponibilizadas pela Aneel, o Brasil alcançou a marca de 15,03 GW de potência instalada em GD. Essa quantia pode abastecer cerca de 9,5 milhões de unidades residenciais no país.

“São marcas e números expressivos, ainda mais quando em 2019 se comemorava a marca de 1 GW de potência instalada. Os incentivos aprovados pela ANEEL na Resolução Normativa 482, de 2012, vigentes até hoje, foram fundamentais para esse grande sucesso”, disse a Agência Nacional de Energia Elétrica.

Para a Aneel, os subsídios aplicados na empresa até o momento foram de suma importância para garantir a expansão da GD. “Atentos a necessidade do equilíbrio tarifário entre agentes setoriais e pela sustentabilidade econômica da tarifa de energia a longo prazo, o Congresso Nacional e o Presidente da República aprovaram a Lei nº 14.300/2022, assegurando a gratuidade da cobrança da tarifa na parcela da energia compensada até 2045 a todos os projetos que pedirem conexão à rede elétrica até 12 meses após a sanção da lei, prazo que termina no dia 6 de janeiro de 2023”, disse.