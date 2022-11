entenda a relação de Carlinhos Brown com o candomblé

Foto: Divulgação

Respeito à ancestralidade – é assim que Carlinhos Brown define toda a carreira. O que é mágico dentro deste mundo cheio de atabaques, percussões e agogôs é que todos ao redor, sejam músicos, parentes, amigos e alunos, o compreendem desse jeito.

Não existe Cacique sem suas músicas que entoam os orixás, batuques e principalmente sem àsé. Não existe Brown sem a relação dele com a ancestralidade e o candomblé.

Antônio Carlos Santos de Freirtas foi iniciado no candomblé ainda jovem. Ele é filho do orixá Ogun, que é representado sob a figura de um guerreiro, que sempre vai em busca dos objetivos. Ele sabe muito bem fabricar instrumentos necessários para a batalha e para o trabalho com a terra.

Qualquer semelhança será mera coincidência?! Deixamos essa reflexão.

Foto: Divulgação

Como um bom guerreiro, Brown projeta, fabrica, cria e escreve. Ele pouco fala sobre o seu dia a dia no terreiro. Entretanto, em pontuais entrevistas, já evidenciou que a missão que tem na terra – seja socialmente ou na música – é criar. Criar é valor para o baiano que conquistou o mundo e segue sem medir esforços para isso.

Musicalidade e àsé

A fonte criativa de Carlinhos Brown é inesgotável e um grande marco na carreira do artista é fazer o Brasil e até o mundo cantar em iorubá. Sucessos como Asanshu, Dandalunda, Maimbê Dandá, Muito Obrigado Axé, U-Maracá e Ginga de Balé são alguns exemplos.

As letras das canções trazem a riqueza do candomblé, das tribos africanas e claro, da tradição. Os fãs amam e sempre que Brown diz: ‘vou lançar uma música’, os ouvidos e olhares ficam atentos pelo próximo hit. Não é a toa que indicações ao Grammy e até ao Oscar estão no currículo do baiano.

Em resumo, os baianos acreditam que energia do axé, dos orixás e da ancestralidade elevam a carreira de Brown. Na vida, ele gosta de dizer que somos filhos de todos os orixás. Mas, o que não há como negar mesmo é que sua jornada por aqui deixa claro que reverência é sim essencial não só para agradecer aos nossos antepassados, mas para evidenciar nossa origem.

Foto: Divulgação

