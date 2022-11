Entenda por que morte de Zumbi virou Dia da Consciência Negra

Foto: Jefferson Peixoto/Secom

O 20 de novembro é celebrado como Dia da Consciência Negra no Brasil em homenagem a Zumbi dos Palmares, mas o porquê é a história que explica. A escolha foi motivada pelo enfrentamento do líder do Quilombo dos Palmares ao regime escravocrata. Ato que o coloca como símbolo de resistência e valorização do povo negro no país.

Assim detalha o mestre em História pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) Fábio Batista Pereira. Em entrevista ao iBahia, o historiador explica que o começo de toda essa simbologia aconteceu diante do crescimento do movimento negro brasileiro, e da consequente expansão do debate sobre os problemas que a escravidão deixou.

“A experiência passou a servir de exemplo quando se trata das maneiras pelas quais homens e mulheres reagiram às condições impostas pelo regime escravocrata, que reinou no Brasil por mais de 300 anos e que foi marcada por várias formas de resistência”.

Nesse período de construção e desenvolvimento das lutas raciais, segundo o professor, era preciso construir uma memória de luta que trouxesse o protagonismo desses homens e mulheres, que foram submetidos à escravidão e resistiram de diferentes formas. Entre elas, o próprio aquilombamento na comunidade, que atualmente compreende a União dos Palmares, em Alagoas.

Na época, a data da abolição da escravatura era uma possibilidade, mas não tinha um protagonismo negro nela embutido. “O 13 de maio passava a ser vista cada vez mais com certa limitação e suspeita, por estar associada a um ato da Princesa Isabel, e, portanto, esvaziava esse protagonismo, essa agência, de homens e mulheres escravizados dentro desse contexto”.

E, à medida que se buscava também superar a tese da democracia racial, o objetivo era enfatizar que o processo de escravidão no Brasil esteve longe de ser algo tranquilo. “Procurava-se a partir do estudo de sociólogos como Florestan Fernandes, Frederico Cardoso, Octavio Ianni, compreender essas tensões que o Brasil teve ao longo da sua história, pelo menos do ponto de vista acadêmico”.

O historiador ressalta também a presença e a contribuição de intelectuais e pesquisadores negros para pensar essa questão, como Décio Freitas, Clóvis Moura, Abdias Nascimento, que contestaram a reflexão compreendida por Gilberto Freyre em torno da trajetória da população negra no Brasil

“O 20 de novembro surge lá nos anos de 1960, 1970, como uma alternativa, porque trazia à memória da população negra um ícone, que era Zumbi dos Palmares, como forma de fortalecer essa consciência negra”.

Diante disso, de acordo com o professor, a data passou a ser compreendida pela memória de trazer alguém para a narrativa histórica nacional que merece atenção por representar algo completamente contrário à escravidão.

“A escolha representa uma antítese dentro do processo de uma sociedade escravocrata na qual se estruturou o Brasil, e que até hoje nós temos a necessidade de bater na tecla, na medida que precisamos nos posicionar frente a diferentes formas de racismo. Portanto, adotar uma postura antirracista passa pela construção dessa consciência negra”.

