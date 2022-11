Entenda qual é o esquema da ‘fundação’ comandada por Zoé

Foto: Reprodução / Globoplay

O capítulo 26 de ‘Todas as Flores’, disponibilizado no Globoplay na quarta-feira (23), revelou, enfim, qual é o esquema da “fundação” comandada por Zoé (Regina Casé). Desde o começo, o telespectador sabe que a vilã é responsável por coordenar um esquema criminoso que envolve tráfico humano, mas não ficava claro do que se tratava.

No episódio, Jéssica (Duda Batsow) é mudada de pavilhão na “fazenda” e descobre que foi levada para a área de gestantes e que, assim como as outras meninas, foi engravidada sem seu consentimento pela facção.

Jéssica questiona se irão vender o filho que ela espera, enquanto os médicos da “fundação” mandam a jovem se acalmar.

Maíra, que também foi enviada para o local por Vanessa e Zoé no final do 25º capítulo, também descobrirá que está grávida, mas de Rafael.

