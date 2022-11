Ao receber o convite para uma entrevista de emprego, o candidato deve considerar os pontos principais do seu currículo, de modo que direcione o seu comportamento objetivamente.

Entrevista de emprego: dicas para destacar seus pontos positivos

A entrevista de emprego é uma oportunidade para que destaque os seus pontos positivos de maneira orgânica. Por isso, a atenção plena ao seu próprio comportamento e uma construção efetiva de sua narrativa são fatores que podem diferenciar o seu perfil, facilitando o entendimento da empresa sobre seus objetivos no mercado.

Destaque a sua postura e sua trajetória profissional

Ao comparecer à uma entrevista de emprego, é importante que, na condição de candidato, adote uma postura participativa e se comprometa com os pontos destacáveis de sua trajetória.

Exemplifique seus resultados

Sendo assim, destaque os resultados obtidos em empregos anteriores, favorecendo suas qualidades e habilidades. Por exemplo, fale sobre sua capacidade de lidar com metas; gerenciamento de processos; otimização de fluxos; direcionamento de equipe; controles internos; atendimento ao cliente; gestão de pessoas; dentre outros aspectos que façam jus ao seu perfil profissional.

Apresente soluções para seus pontos fracos

Ao destacar um ponto que requer melhoria, destaque também a solução. Por exemplo, é possível informar que possui dificuldades para falar em público. No entanto, é relevante destacar que deseja realizar algum curso que melhore a sua oratória. Dessa forma, estará demonstrando capacidade de analisar e buscar por melhorias contínuas e desenvolvimento pessoal.

Adote uma postura participativa

A sua postura deve corroborar a sua narrativa. Portanto, é relevante que não cruze braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; evite gestos excessivos; mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção.

Cultura organizacional

O candidato deve analisar o site da organização para conhecer a sua história e entender melhor quais são os pontos de destaque da organização. Além disso, essa análise permite o entendimento sobre a cultura da empresa; o que é muito importante para que o candidato observe a viabilidade da contratação, considerando que uma empresa de cultura startup é bem diferente de uma empresa que possui uma cultura tradicional.

Analise os valores envolvidos

Uma vez que uma cultura tende a ser mais aberta, ao passo que a outra tende a ser formal. Portanto, esse tipo de análise deve ser feita pelo candidato. Visto que ambas as partes devem estar de acordo no que tange a cultura e as objetividades envolvidas no processo.