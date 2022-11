Epagri (SC): inscrições abertas para concurso público com 100 vagas; salários até R$ 14,4 mil

A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) está com inscrições abertas para concurso público que visa o preenchimento de 100 vagas para contrato imediato em diferentes áreas.

As vagas contemplam candidatos com nível médio/técnico e superior.

Os salários da Epagri – SC chegam até R$ 14,4 mil.

A banca responsável pelo concurso é a Fepese.

Vagas e salários Epagri – SC

A Epagri – SC oferece 100 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível médio/técnico

Assistente Administrativo – 1 vaga;

Assistente de Pesquisa – 11 vagas;

Extensionista Rural – 35 vagas;

Técnico de Laboratório – 5 vagas.

Nível superior

Analista Administrativo Financeiro – 6 vagas;

Bibliotecário – 1 vaga;

Analista de Sistemas – 1 vaga;

Analista de Rede – 1 vaga;

Analista de Suporte – 1 vaga;

Extensionista Social – 10 vagas;

Analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural – 2 vagas;

Pesquisador – 24 vagas;

Estatístico – 1 vaga;

Químico – 1 vaga.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Os salários oferecidos pela Epagri – SC variam entre R$ 3.711,56 a R$ 14.456,71 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições Epagri – SC

Os interessados em participar do concurso público para a Epagri – SC devem realizar a inscrição até o dia 21 de dezembro de 2022, diretamente pelo site da Fepese, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 100,00 a R$ 200,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Normas gerais da aplicação da prova Epagri – SC

Veja a seguir algumas orientações e normas da prova escrita:

Só será permitido o acesso ao local de prova ao candidato que se apresentar no portão de entrada até o horário determinado no Edital para o fechamento dos portões;

É de responsabilidade do candidato localizar com antecedência o portão de entrada, bem como a sala em que prestará a prova;

Será vedada a entrada nos locais de prova dos candidatos que chegarem após o horário determinado, seja qual for o motivo alegado para o atraso;

Para prestar a Prova Escrita, o candidato receberá um caderno de questões objetivas acompanhado do cartão-resposta e uma Folha de Resposta para a questão discursiva ou redação;

O candidato é responsável pela conferência dos dados impressos no material recebido, pela verificação da correspondência do seu caderno de prova com o cartão-resposta e com a folha de resposta e pela transcrição correta para o cartão resposta;

O candidato deverá marcar suas respostas no cartão-resposta utilizando caneta esferográfica feita de material transparente, de tinta azul ou preta, seguindo as instruções nele contidas.

As provas serão corrigidas unicamente pela marcação no cartão-resposta, não sendo válidas as marcações feitas no caderno de questões;

O preenchimento do cartão resposta é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no Edital e no cartão que não será substituído por erro do candidato.

Etapas concurso Epagri – SC

O concurso público para a Epagri – SC contará com as seguintes etapas:

Prova Escrita de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de Títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

A aplicação da prova escrita está marcada para o dia 29 de janeiro de 2023.

A prova escrita será aplicada nas cidades de Florianópolis, Lages, Chapecó, Canoinhas, Criciúma, Itajaí e Joinville.

A divulgação dos locais da prova está previsto para o dia 24 de janeiro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo oferecido pela Epagri SC.