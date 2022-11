Equador bate o Catar por 2 a 0

Foto: Reprodução / Globoplay

O Equador surpreendeu o Catar na estreia da Copa do Mundo 2022 neste domingo (20). A seleção sul-americana dominou a partida e bateu o time do país sede por 2 a 0. Os dois gols da partida foram marcados por Enner Valencia. O jogo aconteceu no estádio Al Bayt.

Essa foi a primeira vez em que o anfitrião foi derrotado na primeira partida do torneio mundial. Um terceiro gol do atleta equatoriano foi anulado pelo VAR. O gol ocorreu aos dois minutos da partida de abertura da Copa no Catar.

Sálvio Spínola, responsável pela Central do Apito da TV Globo na partida deste domingo, "Impedimento semiautomático, alta tecnologia, mostrou o Estrada com um pouco do pé à frente, e ele sai da posição de impedimento para disputar a bola. Gol bem anulado".

