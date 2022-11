Erasmo Carlos colecionou sucesso em discografia

Foto: Gustavo Miranda

“Tremendão”, “Gigante Gentil”, “Rei do Rock Brasileiro”, ou simplesmente Erasmo Carlos, o cantor e compositor marcou toda uma geração e abriu as portas para diversos nomes do gênero no Brasil.

Erasmo morreu nesta terça-feira (22), após ser internado às pressas em um hospital do Rio de Janeiro, mas o legado segue intacto na memória, nos feitos e nas bibliotecas do streaming.

O cantor iniciou a carreira musicam em 1957 ao montar a banda The Sputniks juntamente com Arlênio Lívio, Wellington Oliveira e Roberto Carlos.

Logo depois veio a fase da Jovem Guarda, onde participou do programa ao lado de nomes como Wanderléia e, novamente, o amigo Roberto Carlos.

Foto: TV Globo

Com uma forte influência de Elvis Presley, o cantor buscava se diferenciar do artista apesar dos dois terem em comum o gênero e o sucesso com o público feminino.

O primeiro disco solo do artista veio em 1965, intitulado “A Pescaria” e rendeu um dos maiores hits de Erasmo, “Minha Fama De Mau”. Em 1966, foi lançado o segundo disco, “Você Me Acende” com o hit “Gatinha Manhosa”, parceria com Roberto na composição.

Após isso, o cantor lançou diversos discos de sucesso com destaque para “Carlos, Erasmo”, de 1971, considerado um dos mais importantes disco do rock brasileiro, além de “Sonhos e Memórias”, de 1972.

Adeus da gravadora

A Som Livre, gravadora do artista que recentemente foi premiado com o Grammy Latino de “Melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa”, pelo disco “O Futuro Pertence À… Jovem Guarda”, lamentou a morte de Erasmo Carlos.

Em nota publicada no perfil oficial do Instagram, a gravadora homenageou o legado do artista e o categorizou como “herói imortal”.

Foto: Divulgação

“A música popular brasileira para sempre terá em Erasmo Carlos um herói imortal. Suas passagens pela Som Livre foram e continuarão sendo motivos de orgulho e gratidão para todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com o brilhantismo de um dos maiores nomes da nossa cultura”, inicia a nota.

“O adeus que não queríamos dar traz a lembrança recente de que, apenas cinco dias atrás, Erasmo foi o vencedor do Grammy Latino com o melhor álbum de rock de língua portuguesa. Essa é apenas mais uma das muitas evidências de que Erasmo seguirá atual e relevante para a música por toda a eternidade. Nossos sentimentos aos fãs, familiares e amigos”, finalizou a gravadora.

Maiores sucessos da carreira

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), também lamentou a morte de Erasmo Carlos. Segundo o banco de dados do escritório, o cantor deixou mais de 750 composições e mais de 700 gravações cadastradas.

No ranking das músicas de autoria dele mais regravadas no Brasil, a faixa “Emoções”, de Erasmo e Roberto, aparece em primeiro lugar, segundo levantamento do Ecad.

Já na lista de músicas do cantor mais tocadas nos últimos 10 anos no país, “É Preciso Saber Viver” aparece em primeiro lugar.

Veja os rankings:

Ranking das músicas de autoria de Erasmo Carlos mais regravadas

1 – Emoções – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

2 – Jesus Cristo – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

3 – Nossa senhora – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Detalhes – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

4 – Sentado à beira do caminho – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

5 – Se você pensa – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Olha – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

6 – É preciso saber viver – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

7 – Proposta – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

8 – Cavalgada – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

9 – De tanto amor – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

10 – Quero que vá tudo pro inferno – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Ranking das músicas de Erasmo Carlos mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Música ao vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina e Shows)

1 – É preciso saber viver – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

2 – Além do horizonte – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

3 – Emoções – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

4 – Detalhes – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

5 – Eu te amo te amo te amo – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

6 – Caminhoneiro – Erasmo Carlos / Roberto Carlos / Harford John

7 – Gatinha manhosa – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

8 – Nossa senhora – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

9 – Se você pensa – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

10 – Sentado à beira do caminho – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

11 – As curvas da estrada de santos – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

12 – Jesus Cristo – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

13 – Do fundo do meu coração – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

14 – Olha – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

15 – É proibido fumar – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

16 – Cavalgada – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

17 – Quero que vá tudo pro inferno – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

18 – Furdúncio – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

19 – Mesmo que seja eu – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

20 – A volta – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

