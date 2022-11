Erasmo Carlos morreu de “paniculite complicada”, diz boletim

Foto: Reprodução / Redes sociais

Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira (22), aos 81 anos, devido a uma “paniculite complicada por sepse de origem cutânea”. De acordo com informações do boletim médico divulgado pelo Hospital Barra D’Or, unidade médica onde Erasmo estava internado desde o dia 2 de novembro.

A paniculite pode ser provocada por uma reação do próprio corpo contra estas células, o que conhecemos por auto-imunidade. No entanto, alguns fatores podem desencadear esta inflamação, como cirurgias abdominais, trauma abdominal ou infecções.

Pessoas com paniculite podem apresentar outros sintomas de inflamação generalizada no corpo, como febre, dores musculares e articulares e sentir indisposição.

O velório do cantor e compositor Erasmo Carlos será restrito a parentes e amigos. O horário e local da cerimônia não foram informados.

“No dia do músico, nosso amado Erasmo Esteves, o Erasmo Carlos, o Gigante Gentil, o Tremendão, o Pai do Rock Nacional, se despediu. Erasmo criou, amou, acompanhou a cada um de nós nos momentos importantes das nossas vidas. E além de todas as maravilhas que compôs e cantou durante décadas, ele nos deixou recados: o futuro pertence à jovem guarda. E que é preciso saber viver! Vamos continuar cuidando das novas gerações, por nós e por ele”, acrescenta o texto.

