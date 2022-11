Erasmo Carlos terá velório restrito a parentes e amigos

Foto: Divulgação

O velório do cantor e compositor Erasmo Carlos será restrito a parentes e amigos, segundo divulgaram familiares em nota nesta terça-feira (22). O horário e local da cerimônia não foram informados.

No posicionamento, a família do cantor pediu para que fãs mantenham homenagens à distância. “Quem quiser homenageá-lo, escute suas músicas, suas mensagens. Nada o faria mais feliz e amado”, diz a nota divulgada pela família de Erasmo.

O cantor teve a morte confirmada no início da tarde. Erasmo tinha 81 anos e morreu no Rio de Janeiro, em decorrência de paniculite complicada por sepse de origem cutânea.

“No dia do músico, nosso amado Erasmo Esteves, o Erasmo Carlos, o Gigante Gentil, o Tremendão, o Pai do Rock Nacional, se despediu. Erasmo criou, amou, acompanhou a cada um de nós nos momentos importantes das nossas vidas. E além de todas as maravilhas que compôs e cantou durante décadas, ele nos deixou recados: o futuro pertence à jovem guarda. E que é preciso saber viver! Vamos continuar cuidando das novas gerações, por nós e por ele”, acrescenta a nota da família.

O Tremendão, como era conhecido, deixa a esposa e três filhos.

