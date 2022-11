Erasmo Carlos volta a ser internado e estado de saúde é grave

Foto: Guto Costa/Divulgação

O músico Erasmo Carlos voltou a ser internado, em estado grave, na segunda-feira (21). As informações são da TV Globo.

Segundo a emissora, o cantor e compositor está intubado no Hospital Barra D’or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista havia recebido alta hospitalar no início do mês após duas semanas internado.

O artista deu entrada na unidade no meio de outubro e o estado de saúde de Erasmo Carlos preocupava os médicos. Em 2021, Erasmo ficou mais de uma semana internado com Covid-19. Na época, o Tremendão já havia tomado a vacina contra a doença e a internação foi uma medida de precaução.

“Ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital! Obrigado a Deus, a todos que cuidaram de mim, rezaram por mim e se torceram pela minha recuperação… Essa foto com a Fernanda traduz como estamos felizes”, escreveu o músico ao comemorar alta médica no início de novembro

*Reportagem em atualização

