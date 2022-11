Erasmo tem nude vazada nas redes sociais e web reage: ‘Piruzão’

Foto: Reprodução / Instagram

O nome do influenciador digital e ex-Fazenda, Erasmo Viana ficou entre os mais comentados do Brasil após uma nude do rapaz vazar nas redes sociais. A foto animou os fãs que ficaram em polvorosa por ver a parte íntima do muso fitness.

O ex-marido da influenciadora digital Gabi Pugliesi entrou para o mercado de vendas de fotos e vídeos íntimos no mês passado. O público que tiver interesse em adquirir o conteúdo do rapaz deve desembolsar no mínimo R$ 69,90.

Em entrevista recente à colunista Fábia Oliveira do portal Em Off, o baiano destacou que adquiriu maturidade o suficiente para publicar esse tipo de conteúdo em uma plataforma adulta.

“Muita gente já me pede isso na internet. Recebo mensagens diariamente, então me senti pronto para fazer um conteúdo diferente. Estou com as expectativas boas, e será um projeto com começo, meio e fim. Mas, é algo que, no momento, me sinto preparado para fazer”, revelou.

Veja a reação do público abaixo:

finalmente o erasmo botou pra fora nesse privacy pic.twitter.com/p3cgxH30pf — eduardo (@eudrdao) November 6, 2022

Geeente , o nude do Erasmo no privacy? Chocada! pic.twitter.com/iji9YGqWPD — Lella (@LellaTuitta) November 8, 2022

PAPO+18 – Eu e Erasmo Viana temos uma afinidade: usamos cueca Lupo 🤭 O ex-fazendeiro é a mais nova estrela do Privacy. E ele gosta de tomar banho, né? 🤭 — Fabio Maksymczuk (@tvfabio) November 2, 2022

Piruzao esse do erasmo ex da pugliese…deve tá tirando uma graninha com privacy — André Calixto (@decalixxxto) November 7, 2022

